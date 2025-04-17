Российская артиллерия обстреляла Никополь — есть погибшие и раненые

В результате обстрела из артиллерии российскими захватчиками города Никополь Днепропетровской области днем 17 апреля погибли двое мужчин, еще пять человек пострадали.

Россия обстреляла Никополь: есть жертвы

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе погибли двое мужчин — 56 и 61 лет. русские убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии. Поделиться

Никополь после артобстрела РФ

По его словам, пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии.