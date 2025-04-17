Российская артиллерия обстреляла Никополь — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российская артиллерия обстреляла Никополь — есть погибшие и раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никополь
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В результате обстрела из артиллерии российскими захватчиками города Никополь Днепропетровской области днем 17 апреля погибли двое мужчин, еще пять человек пострадали.

Главные тезисы

  • Российская артиллерия атаковала город Никополь, приведя к гибели двух человек и ранению пятерых.
  • Последствия обстрела стали тяжелыми, с повреждениями домов, автотранспорта и инфраструктуры.
  • Четверо пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Россия обстреляла Никополь: есть жертвы

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе погибли двое мужчин — 56 и 61 лет. русские убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии.

Никополь после артобстрела РФ

По его словам, пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии.

Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.

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