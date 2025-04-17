Российская артиллерия обстреляла Никополь — есть погибшие и раненые

В результате обстрела из артиллерии российскими захватчиками города Никополь Днепропетровской области днем 17 апреля погибли двое мужчин, еще пять человек пострадали.
Главные тезисы
- Российская артиллерия атаковала город Никополь, приведя к гибели двух человек и ранению пятерых.
- Последствия обстрела стали тяжелыми, с повреждениями домов, автотранспорта и инфраструктуры.
- Четверо пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Россия обстреляла Никополь: есть жертвы
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии.
Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.
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