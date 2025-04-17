Російська артилерія обстріляла Нікополь — є загиблі та поранені

Внаслідок обстрілу з артилерії російськими загарбниками міста Нікополь Дніпропетровської області вдень 17 квітня загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей постраждали.
Головні тези:
- Російська артилерія обстріляла місто Нікополь, що спричинило загибель двох чоловіків і поранення п'ятеро осіб.
- Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОВА, напад росіян призвів до важких наслідків для міста, з пошкодженням будинків, автотранспорту та інфраструктури.
- Після обстрілу виникла пожежа, а четверо постраждалих осіб перебувають у лікарні в критичному стані.
Росія обстріляла Нікополь: є жертви
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, п’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані.
Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.
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