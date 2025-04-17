Російська артилерія обстріляла Нікополь — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська артилерія обстріляла Нікополь — є загиблі та поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь

Внаслідок обстрілу з артилерії російськими загарбниками міста Нікополь Дніпропетровської області вдень 17 квітня загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей постраждали.

Головні тези:

  • Російська артилерія обстріляла місто Нікополь, що спричинило загибель двох чоловіків і поранення п'ятеро осіб.
  • Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОВА, напад росіян призвів до важких наслідків для міста, з пошкодженням будинків, автотранспорту та інфраструктури.
  • Після обстрілу виникла пожежа, а четверо постраждалих осіб перебувають у лікарні в критичному стані.

Росія обстріляла Нікополь: є жертви

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі загинули двоє чоловіків — 56 та 61 років. росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії.

Нікополь після артобстрілу РФ

За його словами, п’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані.

Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.

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Категорія
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Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь — є поранені
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Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
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Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула 16-річна дівчинка, ще троє людей поранено
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Категорія
Україна
Дата публікації
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Російська армія атакувала Нікопольщину з дронів та артилерії ― загинуло двоє людей
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Нікополь

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