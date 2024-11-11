Російська армія атакувала Нікопольщину з дронів та артилерії ― загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія атакувала Нікопольщину з дронів та артилерії ― загинуло двоє людей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
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Російські війська атакували з артилерії Нікополь: двоє людей загинули і п’ятеро зазнали поранень.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили артилерійську атаку на Нікополь, що призвело до загибелі двох осіб та поранення п'ятьох місцевих мешканців.
  • Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив трагічну ситуацію в регіоні та оголосив про рятувальні роботи.
  • Цей трагічний інцидент є ще одним прикладом жорстокості російської агресії та військових дій на території України.

Росія атакувала Нікопольщину: двоє загиблих, п’ятеро поранених

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Трагічну звістку маємо і з Нікопольщини. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані.

У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки.

Нікополь після атаки РФ

Також Лисак повідомив, що у Кривому Рогу кількість постраждалих через російський удар зросла до 14.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники розбирають завали. Ймовірно, там можуть знаходитися жінка і троє дітей.

У Кривому Розі продовжується пошук людей під завалами будинку

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вже 11 постраждалих у Кривому Розі. У лікарні залишається троє людей. Рятувальники продовжують розбирати завали потрощеної п’ятиповерхівки. Шукають людей. Залучили волонтерів-кінологів.

Також у 35 багатоквартирних будинках побиті вікна і дахи. Пошкоджені 11 авто. Понівечена адмінбудівля.

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Категорія
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