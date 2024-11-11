Російська армія атакувала Нікопольщину з дронів та артилерії ― загинуло двоє людей

Російські війська атакували з артилерії Нікополь: двоє людей загинули і п’ятеро зазнали поранень.
Головні тези:
- Російські війська здійснили артилерійську атаку на Нікополь, що призвело до загибелі двох осіб та поранення п'ятьох місцевих мешканців.
- Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив трагічну ситуацію в регіоні та оголосив про рятувальні роботи.
- Цей трагічний інцидент є ще одним прикладом жорстокості російської агресії та військових дій на території України.
Росія атакувала Нікопольщину: двоє загиблих, п’ятеро поранених
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки.
Також Лисак повідомив, що у Кривому Рогу кількість постраждалих через російський удар зросла до 14.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники розбирають завали. Ймовірно, там можуть знаходитися жінка і троє дітей.
У Кривому Розі продовжується пошук людей під завалами будинку
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також у 35 багатоквартирних будинках побиті вікна і дахи. Пошкоджені 11 авто. Понівечена адмінбудівля.
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