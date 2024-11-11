Российская армия атаковала Никопольщину из дронов и артиллерии ― погибли два человека

Российские войска атаковали из артиллерии Никополь: два человека погибли и пятеро получили ранения.
Главные тезисы
- Артиллерийская атака российской армии на Никополь привела к гибели двух человек и ранению пятерых местных жителей.
- Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак объявил о спасательных работах в регионе после трагической ситуации, вызванной российской агрессией.
- В результате атаки артиллерии по Никополю повреждены медучреждение, кафе, магазины и автомобили, что свидетельствует о масштабности произошедшего трагического события.
Россия атаковала Никопольщину: двое погибших, пятеро раненых
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и автомобили.
Также Лысак сообщил, что в Кривом Роге количество пострадавших из-за российского удара возросло до 14.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей.
В Кривом Роге продолжается поиск людей под завалами дома
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Также в 35 многоквартирных домах разбиты окна и крыши. Повреждены 11 автомобилей. Изуродовано админздание.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-