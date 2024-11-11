Российская армия атаковала Никопольщину из дронов и артиллерии ― погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия атаковала Никопольщину из дронов и артиллерии ― погибли два человека

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никополь
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Российские войска атаковали из артиллерии Никополь: два человека погибли и пятеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Артиллерийская атака российской армии на Никополь привела к гибели двух человек и ранению пятерых местных жителей.
  • Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак объявил о спасательных работах в регионе после трагической ситуации, вызванной российской агрессией.
  • В результате атаки артиллерии по Никополю повреждены медучреждение, кафе, магазины и автомобили, что свидетельствует о масштабности произошедшего трагического события.

Россия атаковала Никопольщину: двое погибших, пятеро раненых

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Трагическое известие имеем и с Никопольщины. Из-за артобстрела в районном центре погибли два человека. Еще пять местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии.

В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и автомобили.

Никополь после атаки РФ

Также Лысак сообщил, что в Кривом Роге количество пострадавших из-за российского удара возросло до 14.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей.

В Кривом Роге продолжается поиск людей под завалами дома

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Уже 11 пострадавших в Кривом Роге. В больнице остается три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы разбитой пятиэтажки. Ищут людей. Привлекли волонтеров-кинологов.

Также в 35 многоквартирных домах разбиты окна и крыши. Повреждены 11 автомобилей. Изуродовано админздание.

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