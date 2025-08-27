Украинские дроны-камикадзе уничтожили технику оккупантов РФ на Покровском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские дроны-камикадзе уничтожили технику оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

ОСГВ "Днепр"
дрон
Read in English
Читати українською

Украинские дроны-камикадзе из батальона "Корсар" нанесли точные удары по технике оккупантов на Покровском направлении. В результате атаки был уничтожен российский танк и несколько мотоциклов, по которым враг пытался передвигаться по фронту.

Главные тезисы

  • Украинские дроны-камикадзе из батальона “Корсар” уничтожили российский танк и мотоциклы врага на Покровском направлении.
  • Операторы беспилотных авиационных комплексов продемонстрировали высокую точность и эффективность ударов по технике оккупантов.
  • Украинские воины активно используют дроны для нейтрализации вражеской техники и умело отслеживают действия противника.

Украинские дронари уничтожили технику врага на Покровском направлении

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр".

В Покровском направлении уничтожили вражеские мотоциклы и танк. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Корсар работают ювелирно и точно в цель.

ОСУВ "Днепр" сообщили, что украинские воины внимательно отслеживают действия противника и наносят ювелирно точные удары по его технике.

Впечатление, каждый шаг твой видим, каждое движение фиксируем. Работаем ювелирно и точно в цель — минус вражеские мотоциклы и танк. Продолжаем боевую работу в Покровском направлении. Батальон беспилотных систем "Корсар" дальше следит и минусирует все русское!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ВСУ впервые уничтожили российский дрон-носитель ударных FPV
дрон
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили пункт управления БпЛА и склад БК армии РФ на Донеччине — видео
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили артиллерию и склады БК оккупантов РФ на Запорожском направлении — видео
Гиацинт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?