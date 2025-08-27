Украинские дроны-камикадзе уничтожили технику оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр".

В Покровском направлении уничтожили вражеские мотоциклы и танк. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Корсар работают ювелирно и точно в цель.

ОСУВ "Днепр" сообщили, что украинские воины внимательно отслеживают действия противника и наносят ювелирно точные удары по его технике.

Впечатление, каждый шаг твой видим, каждое движение фиксируем. Работаем ювелирно и точно в цель — минус вражеские мотоциклы и танк. Продолжаем боевую работу в Покровском направлении. Батальон беспилотных систем "Корсар" дальше следит и минусирует все русское!