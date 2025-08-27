Украинские дроны-камикадзе уничтожили технику оккупантов РФ на Покровском направлении — видео

Украинские дроны-камикадзе из батальона "Корсар" нанесли точные удары по технике оккупантов на Покровском направлении. В результате атаки был уничтожен российский танк и несколько мотоциклов, по которым враг пытался передвигаться по фронту.
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр".
ОСУВ "Днепр" сообщили, что украинские воины внимательно отслеживают действия противника и наносят ювелирно точные удары по его технике.
Впечатление, каждый шаг твой видим, каждое движение фиксируем. Работаем ювелирно и точно в цель — минус вражеские мотоциклы и танк. Продолжаем боевую работу в Покровском направлении. Батальон беспилотных систем "Корсар" дальше следит и минусирует все русское!
