Бойцы ВСУ впервые уничтожили российский дрон-носитель ударных FPV
Украина
Бойцы ВСУ впервые уничтожили российский дрон-носитель ударных FPV

дрон
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинские защитники впервые уничтожили российский дрон "Орлан", который оккупанты использовали в качестве носителя ударных FPV. Беспилотник нес под крыльями два дрона-камикадзе.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно уничтожили российский дрон-носитель ударных FPV, который нес под крыльями два дрона-камикадзе.
  • Данное событие подтверждает контроль ВСУ над воздушным пространством и их способность эффективно противодействовать новым тактикам противника.
  • Использование беспилотников-носителей для доставки ударных дронов на большие расстояния представляет серьезную угрозу, поэтому уничтожение таких целей является важным шагом в защите украинской территории.

ВСУ сбили российский дрон-матку

Зенитчики 118 отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский дрон-"матку" Орлан, несший под крыльями два FPV-дрона. Об этом сообщает 118-й ОМБр.

До этого пилоты взвода преследователей уже сбивали десятки вражеских разведчиков — Орлан, Zala и Supercam, однако "матку" удалось уничтожить впервые.

В очередной раз доказываем: небо над нами — под контролем!

Заметим, что беспилотники-носители используются для доставки и запуска ударных дронов на большие расстояния, что представляет серьезную угрозу. Уничтожение такой цели — важный шаг в противодействии новым тактикам врага.

