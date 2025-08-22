Бойцы ВСУ впервые уничтожили российский дрон-носитель ударных FPV

Украинские защитники впервые уничтожили российский дрон "Орлан", который оккупанты использовали в качестве носителя ударных FPV. Беспилотник нес под крыльями два дрона-камикадзе.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно уничтожили российский дрон-носитель ударных FPV, который нес под крыльями два дрона-камикадзе.
- Данное событие подтверждает контроль ВСУ над воздушным пространством и их способность эффективно противодействовать новым тактикам противника.
- Использование беспилотников-носителей для доставки ударных дронов на большие расстояния представляет серьезную угрозу, поэтому уничтожение таких целей является важным шагом в защите украинской территории.
ВСУ сбили российский дрон-матку
Зенитчики 118 отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский дрон-"матку" Орлан, несший под крыльями два FPV-дрона. Об этом сообщает 118-й ОМБр.
До этого пилоты взвода преследователей уже сбивали десятки вражеских разведчиков — Орлан, Zala и Supercam, однако "матку" удалось уничтожить впервые.
В очередной раз доказываем: небо над нами — под контролем!
Заметим, что беспилотники-носители используются для доставки и запуска ударных дронов на большие расстояния, что представляет серьезную угрозу. Уничтожение такой цели — важный шаг в противодействии новым тактикам врага.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-