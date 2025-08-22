Бійці ЗСУ вперше знищили російський дрон-носій ударних FPV

Українські захисники вперше знищили російський дрон "Орлан", який окупанти використовували як носій ударних FPV. Безпілотник ніс під крилами два дрони-камікадзе.

ЗСУ збили російський дрон-матку

Зенітники 118 окремої механізованої бригади знищили ворожий дрон-"матку" Орлан, що ніс під крилами два FPV-дрони. Про це повідомляє 118-ї ОМБр.

До цього пілоти взводу переслідувачів вже збивали десятки ворожих розвідників - Орлан, Zala та Supercam, проте "матку" вдалося знищити вперше.

У черговий раз доводимо: небо над нами - під контролем!

Зауважимо, що безпілотники-носії використовуються для доставки та запуску ударних дронів на великі відстані, що становить серйозну загрозу. Знищення такої цілі - важливий крок у протидії новим тактикам ворога.