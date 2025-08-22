ВСУ уничтожили пункт управления БпЛА и склад БК армии РФ на Донеччине — видео

Боевая работа ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины (РВиА ВСУ) продолжается постоянно. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы проводят успешные удары по объектам армии РФ в Донецкой области.
- Недавно уничтожен пункт управления БПЛА российского подразделения и склад боеприпасов захватчиков.
- Боевая работа ракетных войск и артиллерии направлена на обеспечение обороны Украины.
Новая "бавовна" на ТОТ Донеччины: что известно
Подразделения РВиА ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ряд важных объектов российского агрессора.
Так, недавно только на временно оккупированных территориях Донецкой области уничтожен пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и обширный склад боеприпасов захватчиков.
