ВСУ уничтожили пункт управления БпЛА и склад БК армии РФ на Донеччине — видео
ВСУ уничтожили пункт управления БпЛА и склад БК армии РФ на Донеччине — видео

Read in English
Читати українською

Боевая работа ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины (РВиА ВСУ) продолжается постоянно. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы проводят успешные удары по объектам армии РФ в Донецкой области.
  • Недавно уничтожен пункт управления БПЛА российского подразделения и склад боеприпасов захватчиков.
  • Боевая работа ракетных войск и артиллерии направлена на обеспечение обороны Украины.

Новая "бавовна" на ТОТ Донеччины: что известно

Подразделения РВиА ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ряд важных объектов российского агрессора.

Так, недавно только на временно оккупированных территориях Донецкой области уничтожен пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и обширный склад боеприпасов захватчиков.

