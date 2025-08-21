В Воронежской и Ростовской областях РФ звучала громкая "бавовна" — видео

В Воронежской области России приостановлено движение поездов после падения неизвестного дрона в районе железнодорожной станции. В преддверии атаки был отключен один из энергоблоков Нововоронежской АЭС. Также дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

Дроны атаковали Воронежскую и Ростовскую области РФ

Движение по железной дороге было приостановлено после падения БпЛА на дороге в Воронежской области.

В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россош — Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено, — сообщили в Российской железной дороге.

Через несколько часов движение поездов возобновили.

В ночь на 21 августа в Воронежской области было замечено пять неизвестных БПЛА, после чего губернатор региона Александр Гусев сообщил об отключении электричества в нескольких селах и приостановке движения поездов. Поделиться

Накануне стало известно об отключении от сети одного из энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции.

Дроны также атаковали НПЗ в Новошахтинске в Ростовской области. Начался пожар

Над городом раздалось около 5 взрывов.