В Воронежской и Ростовской областях РФ звучала громкая "бавовна" — видео
Проиcшествия
В Воронежской и Ростовской областях РФ звучала громкая "бавовна" — видео

Читати українською
В Воронежской области России приостановлено движение поездов после падения неизвестного дрона в районе железнодорожной станции. В преддверии атаки был отключен один из энергоблоков Нововоронежской АЭС. Также дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

  • Серия дроновых атак в Воронежской и Ростовской областях России привела к серьезным последствиям, включая прекращение движения поездов и падение энергоблоков на атомных электростанциях.
  • Инциденты вызвали значительный резонанс и требовали оперативной реакции властей, включая приостановку движения поездов и отключение энергосистем.
  • Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, что привело к началу пожара и серии взрывов, угрожавших окружающим.

Дроны атаковали Воронежскую и Ростовскую области РФ

Движение по железной дороге было приостановлено после падения БпЛА на дороге в Воронежской области.

В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россош — Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено, — сообщили в Российской железной дороге.

Через несколько часов движение поездов возобновили.

В ночь на 21 августа в Воронежской области было замечено пять неизвестных БПЛА, после чего губернатор региона Александр Гусев сообщил об отключении электричества в нескольких селах и приостановке движения поездов.

Накануне стало известно об отключении от сети одного из энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции.

Дроны также атаковали НПЗ в Новошахтинске в Ростовской области. Начался пожар

Над городом раздалось около 5 взрывов.

Проиcшествия
Проиcшествия
Проиcшествия
