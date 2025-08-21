В Воронежской и Ростовской областях РФ звучала громкая "бавовна" — видео

В Воронежской области России приостановлено движение поездов после падения неизвестного дрона в районе железнодорожной станции. В преддверии атаки был отключен один из энергоблоков Нововоронежской АЭС. Также дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.
Дроны атаковали Воронежскую и Ростовскую области РФ
Движение по железной дороге было приостановлено после падения БпЛА на дороге в Воронежской области.
В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россош — Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено, — сообщили в Российской железной дороге.
Через несколько часов движение поездов возобновили.
Накануне стало известно об отключении от сети одного из энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции.
Дроны также атаковали НПЗ в Новошахтинске в Ростовской области. Начался пожар
Над городом раздалось около 5 взрывов.
