У Воронезькій та Ростовській областях РФ лунала гучна "бавовна" — відео

У Воронезькій області Росії призупинений рух поїздів після падіння невідомого дрона в районі залізничної станції. Напередодні атаки був відключений один з енергоблоків Нововоронезької АЕС. Також дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.

Дрони атакували Воронезьку та Ростовську області РФ

Рух залізницею було припинено після падіння БпЛА на дорозі у Воронезькій області.

Внаслідок падіння БПЛА в районі станцій Журавка та Райнівська (дільниця Россош — Сохранівка, Воронезька область) відсутня напруга в контактній мережі. Постраждалих немає. Рух поїздів припинено, — повідомили в Російській залізниці.

За кілька годин рух потягів відновили.

У ніч на 21 серпня у Воронезькій області було помічено п'ять невідомих БПЛА, після чого губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив про відключення електрики в кількох селах та призупинення руху поїздів. Поширити

Напередодні стало відомо про відключення від мережі одного з енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції.

Дрони також атакували НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Почалася пожежа

Над містом пролунало близько 5 вибухів.