У Воронезькій та Ростовській областях РФ лунала гучна "бавовна" — відео

У Воронезькій області Росії призупинений рух поїздів після падіння невідомого дрона в районі залізничної станції. Напередодні атаки був відключений один з енергоблоків Нововоронезької АЕС. Також дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.
Дрони атакували Воронезьку та Ростовську області РФ
Рух залізницею було припинено після падіння БпЛА на дорозі у Воронезькій області.
Внаслідок падіння БПЛА в районі станцій Журавка та Райнівська (дільниця Россош — Сохранівка, Воронезька область) відсутня напруга в контактній мережі. Постраждалих немає. Рух поїздів припинено, — повідомили в Російській залізниці.
За кілька годин рух потягів відновили.
Напередодні стало відомо про відключення від мережі одного з енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції.
Дрони також атакували НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Почалася пожежа
Над містом пролунало близько 5 вибухів.
