У Воронезькій та Ростовській областях РФ лунала гучна "бавовна" — відео
бавовна
Read in English
Джерело:  online.ua

У Воронезькій області Росії призупинений рух поїздів після падіння невідомого дрона в районі залізничної станції. Напередодні атаки був відключений один з енергоблоків Нововоронезької АЕС. Також дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області.

Головні тези:

  • Серія атак дронів по Воронезькій та Ростовській областях РФ спричинила припинення руху поїздів та падіння напруги на АЕС.
  • Події спровокували відключення енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції та атаку на Новошахтинський НПЗ.
  • Унаслідок інцидентів у Воронезькій області дрони атакували станції та спричинили падіння БПЛА на дорозі, а Російська залізниця призупинила рух поїздів.

Дрони атакували Воронезьку та Ростовську області РФ

Рух залізницею було припинено після падіння БпЛА на дорозі у Воронезькій області.

Внаслідок падіння БПЛА в районі станцій Журавка та Райнівська (дільниця Россош — Сохранівка, Воронезька область) відсутня напруга в контактній мережі. Постраждалих немає. Рух поїздів припинено, — повідомили в Російській залізниці.

За кілька годин рух потягів відновили.

У ніч на 21 серпня у Воронезькій області було помічено п'ять невідомих БПЛА, після чого губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив про відключення електрики в кількох селах та призупинення руху поїздів.

Напередодні стало відомо про відключення від мережі одного з енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції.

Дрони також атакували НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Почалася пожежа

Над містом пролунало близько 5 вибухів.

