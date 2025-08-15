Нова "бавовна" в Росії. Горить та вибухає Сизранський НПЗ — відео

Уночі 15 серпня українські ударні дрони здійснили потужну атаку на НПЗ у російській Сизрані Самарської області. За словами місцевих мешканців, спалахнула пожежа, а також постійно лунають вибухи на території заводу.
Головні тези:
- Російська влада традиційно приховує правду про наслідки українських ударів.
- Міноборони РФ стверджує, що протягом ночі їхня ППО перехопила та знищила 53 дрони.
Україна атакувала Сизранський НПЗ
Вночі місцеві російські телеграм-канали почали публікувати перші відео атаки українських дронів на НПЗ у Сизрані.
За словами очевидців, спочатку вони почули потужні вибухи, а згодом спалахнула пожежа в районі НПЗ.
Місцева влада заявила, що область атакували 13 дронів, проте жодним чином не прокоментувала удар по заводу.
Згодом Міноборони Росії повідомило, що протягом ночі ППО нібито перехопила і знищила 53 українські БпЛА:
13 дронів нібито знищили над Курською областю,
11 — над Ростовською,
7 — над Самарською,
6 — над Бєлгородською,
5 — над Орловською,
по 4 — над Брянською та Воронезькою,
по 1 — над Саратовською областю, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.
Що важливо розуміти, російська влада традиційно не розкриває загальну кількість дронів, що атакували її територію, а також мовчить про наслідки атаки.
