Нова "бавовна" в Росії. Горить та вибухає Сизранський НПЗ — відео
Події
Нова "бавовна" в Росії. Горить та вибухає Сизранський НПЗ — відео

Україна атакувала Сизранський НПЗ
Уночі 15 серпня українські ударні дрони здійснили потужну атаку на НПЗ у російській Сизрані Самарської області. За словами місцевих мешканців, спалахнула пожежа, а також постійно лунають вибухи на території заводу.

  • Російська влада традиційно приховує правду про наслідки українських ударів.
  • Міноборони РФ стверджує, що протягом ночі їхня ППО перехопила та знищила 53 дрони.

Україна атакувала Сизранський НПЗ

Вночі місцеві російські телеграм-канали почали публікувати перші відео атаки українських дронів на НПЗ у Сизрані.

За словами очевидців, спочатку вони почули потужні вибухи, а згодом спалахнула пожежа в районі НПЗ.

Місцева влада заявила, що область атакували 13 дронів, проте жодним чином не прокоментувала удар по заводу.

Згодом Міноборони Росії повідомило, що протягом ночі ППО нібито перехопила і знищила 53 українські БпЛА:

  • 13 дронів нібито знищили над Курською областю,

  • 11 — над Ростовською,

  • 7 — над Самарською,

  • 6 — над Бєлгородською,

  • 5 — над Орловською,

  • по 4 — над Брянською та Воронезькою,

  • по 1 — над Саратовською областю, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Що важливо розуміти, російська влада традиційно не розкриває загальну кількість дронів, що атакували її територію, а також мовчить про наслідки атаки.

