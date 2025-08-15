Росія атакувала Україну балістикою та майже сотнею дронів

Протягом ночі 14-15 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М, 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО більшість ворожих цілей вдалося успішно знешкодити.
Головні тези:
- Повітряний бій точився на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.
Що відомо про результати роботи ППО
Росіяни розпочали новий повітряний напад близько 19:30 14 серпня.
Цього разу ракети та дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, а також із Воронезької та Брянської областей.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами — Харківщину та Чернігівщину.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-