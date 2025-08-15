Росія атакувала Україну балістикою та майже сотнею дронів

Протягом ночі 14-15 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М, 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО більшість ворожих цілей вдалося успішно знешкодити.

Що відомо про результати роботи ППО

Росіяни розпочали новий повітряний напад близько 19:30 14 серпня.

Цього разу ракети та дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, а також із Воронезької та Брянської областей.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами — Харківщину та Чернігівщину.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.