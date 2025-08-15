Росія атакувала Україну балістикою та майже сотнею дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну балістикою та майже сотнею дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Протягом ночі 14-15 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М, 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО більшість ворожих цілей вдалося успішно знешкодити.

Головні тези:

  • Повітряний бій точився на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

Що відомо про результати роботи ППО

Росіяни розпочали новий повітряний напад близько 19:30 14 серпня.

Цього разу ракети та дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, а також із Воронезької та Брянської областей.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами — Харківщину та Чернігівщину.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають оборонці.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Дефіцит бюджету Росії сягнув майже 5 трильйонів рублів
Що відбувається з російським бюджетом
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський наказав спростити перетин кордону для молоді до 22 років
Зеленський
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили російське судно в Астраханській області
Генштаб ЗСУ
Під удар України потрапив російський порт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?