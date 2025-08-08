Попередня оцінка російського Мінфіну вказує на те, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки не припиняє блискавично зростати. Станом на сьогодні йдеться про “діру” у розмірі 4,9 трлн руб.

Що відбувається з російським бюджетом

Як підтверджує Мінфін РФ, протягом минулого місяця дефіцит бюджету збільшився на 1,2 трлн руб.

Що важливо розуміти, за підсумками семи місяців він сягнув 4,9 трлн руб. — це набагато більше, ніж було заплановано за підсумками всього року (3,8 трлн руб.).

Російська влада не можу ігнорувати той факт, що в липні доходи становили 2,7 трлн руб., однак витрати виявилися більшими, ніж зазвичай: 3,9 трлн руб. після 3,2 трлн руб. у червні.

За словами економістів, це справді тривожні показники, хоча й Мінфін країни-агресорки продовжує стверджувати, що витрачає гроші за графіком.

За сім місяців російський бюджет витратив 25,2 трлн руб. при плані на рік 42,3 трлн руб., проте попереду традиційний грудневий стрибок витрат.

Варто також звернути увагу на те, що за 7 місяців витрати ворожого бюджету зросли на 20,8%, а доходи — лише на 2,8%.