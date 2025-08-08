Попередня оцінка російського Мінфіну вказує на те, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки не припиняє блискавично зростати. Станом на сьогодні йдеться про “діру” у розмірі 4,9 трлн руб.
Головні тези:
- Влада РФ уперто ігнорує загострення цієї проблеми.
- За лічені місяці витрати російського бюджету зросли на 20,8%, а доходи – лише на 2,8%.
Що відбувається з російським бюджетом
Як підтверджує Мінфін РФ, протягом минулого місяця дефіцит бюджету збільшився на 1,2 трлн руб.
Що важливо розуміти, за підсумками семи місяців він сягнув 4,9 трлн руб. — це набагато більше, ніж було заплановано за підсумками всього року (3,8 трлн руб.).
Російська влада не можу ігнорувати той факт, що в липні доходи становили 2,7 трлн руб., однак витрати виявилися більшими, ніж зазвичай: 3,9 трлн руб. після 3,2 трлн руб. у червні.
За словами економістів, це справді тривожні показники, хоча й Мінфін країни-агресорки продовжує стверджувати, що витрачає гроші за графіком.
Варто також звернути увагу на те, що за 7 місяців витрати ворожого бюджету зросли на 20,8%, а доходи — лише на 2,8%.
