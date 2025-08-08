Дефіцит бюджету Росії сягнув майже 5 трильйонів рублів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Дефіцит бюджету Росії сягнув майже 5 трильйонів рублів

Що відбувається з російським бюджетом
Джерело:  online.ua

Попередня оцінка російського Мінфіну вказує на те, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки не припиняє блискавично зростати. Станом на сьогодні йдеться про “діру” у розмірі 4,9 трлн руб. 

Головні тези:

  • Влада РФ уперто ігнорує загострення цієї проблеми.
  • За лічені місяці витрати російського бюджету зросли на 20,8%, а доходи – лише на 2,8%.

Що відбувається з російським бюджетом

Як підтверджує Мінфін РФ, протягом минулого місяця дефіцит бюджету збільшився на 1,2 трлн руб.

Що важливо розуміти, за підсумками семи місяців він сягнув 4,9 трлн руб. — це набагато більше, ніж було заплановано за підсумками всього року (3,8 трлн руб.).

Російська влада не можу ігнорувати той факт, що в липні доходи становили 2,7 трлн руб., однак витрати виявилися більшими, ніж зазвичай: 3,9 трлн руб. після 3,2 трлн руб. у червні.

За словами економістів, це справді тривожні показники, хоча й Мінфін країни-агресорки продовжує стверджувати, що витрачає гроші за графіком.

За сім місяців російський бюджет витратив 25,2 трлн руб. при плані на рік 42,3 трлн руб., проте попереду традиційний грудневий стрибок витрат.

Варто також звернути увагу на те, що за 7 місяців витрати ворожого бюджету зросли на 20,8%, а доходи — лише на 2,8%.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
У Росії почалася вугільна криза
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ летить у прірву — зростає лише сегмент ритуальних послуг
Служба зовнішньої розвідки України
цвинтар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?