Предварительная оценка российского Минфина указывает на то, что дефицит федерального бюджета страны-агрессорки не перестает молниеносно расти. По состоянию на сегодня речь идет о "дыре" в размере 4,9 трлн руб.

Что происходит с российским бюджетом

Как подтверждает Минфин РФ, за прошедший месяц дефицит бюджета увеличился на 1,2 трлн руб.

Что важно понимать, по итогам семи месяцев он достиг 4,9 трлн. руб. — это гораздо больше, чем было запланировано по итогам всего года (3,8 трлн руб.).

Российские власти не могу игнорировать тот факт, что в июле доходы составляли 2,7 трлн руб., однако расходы оказались больше обычного: 3,9 трлн руб. после 3,2 трлн руб. в июне.

По словам экономистов, это действительно тревожные показатели, хотя Минфин страны-агрессорки продолжает утверждать, что тратит деньги по графику.

За семь месяцев российский бюджет израсходовал 25,2 трлн руб. при плане в год 42,3 трлн руб., однако впереди традиционный декабрьский скачок расходов.

Следует также обратить внимание на то, что за 7 месяцев расходы вражеского бюджета выросли на 20,8%, а доходы только на 2,8%.