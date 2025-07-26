Экономика РФ летит в пропасть — растет только сегмент ритуальных услуг
Категория
Экономика
Дата публикации

Экономика РФ летит в пропасть — растет только сегмент ритуальных услуг

Служба внешней разведки Украины
кладбище
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Единственным бенефициаром гражданского сектора российской экономики в 2025 году является ритуальный бизнес.

Главные тезисы

  • Ритуальный бизнес стал единственным растущим сегментом в гражданском секторе российской экономики.
  • Промышленное производство растет за счет государственных заказов, однако другие отрасли демонстрируют спад.
  • Индекс промышленного оптимизма снижается, баланс ожиданий по выпуску стал отрицательным.

В российском бизнесе растет только сектор ритуальных услуг

Согласно данным ведомства, промышленное производство в России за первое полугодие этого года выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном — за счет государственных заказов для предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом.

Наибольший рост зафиксирован в производстве транспортных средств специального назначения (в 3,4 раза больше по сравнению с 2022 годом), электроники и оптики (в 2,1 раза), а также металлических изделий (в 1,5 раза).

В гражданском секторе единственным растущим сегментом являются ритуальные услуги. На фоне демографического спада и потерь на войне против Украины за полгода этот сегмент рынка вырос на 16%, а его объем за январь-апрель составил почти 425 млн долларов.

Остальные отрасли гражданской промышленности, напротив, демонстрируют спад.

В июле индекс промышленного оптимизма упал ниже уровней 2016 и 2022 годов. 61% опрошенных экспертов указали на «значительно ниже нормы» объемов производства. Впервые с августа 2022 года баланс ожиданий по выпуску стал отрицательным.

На фоне спада авторынка компания КамАЗ вслед за ГАЗ и АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю. Одновременно экспорт подсолнечного масла снизился на 38% в годовом исчислении.

Количество компаний, планирующих сокращение персонала, удвоилось: с 6,9% в январе до 11,5% в июне. Больше всего в добыче, машиностроении и фармацевтике.

Текущая динамика указывает на глубокие структурные дисбалансы, угрожающие технологическим утраченным потенциалом в гражданском секторе. Между тем, в Госдуме призывают наказывать граждан за «дискредитацию» отечественных товаров, трактуя критику как «непатриотическую».

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