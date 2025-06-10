Российская экономика столкнулась еще с одной серьезной проблемой
Категория
Экономика
Дата публикации

Российская экономика столкнулась еще с одной серьезной проблемой

Поставки бензина из России значительно сократились
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Источник:  online.ua

В прошлом месяце страна-агрессорка Россия существенно сократила морской экспорт бензина. Что важно понимать, показатель снизился почти вдвое в годовом исчислении.

Главные тезисы

  • Причинами сокращения стали неблагоприятная ценовая конъюнктура, укрепление рубля и затяжные ремонты на российских НПЗ.
  • Экспорт бензина в Азию снизился, а рост наблюдается в направлении Африки и Бразилии.

Поставки бензина из России значительно сократились

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) обращает внимание на то, что в течение мая РФ экспортировала всего 133 тыс. тонн бензина морем — это на 47% меньше, чем в мае 2024 года.

Кроме того, указано, что это на 63% меньше, чем в апреле.

Одной из главных причин сокращения стало прекращение поставок в Азию из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и укрепления рубля.

Также свое влияние на ситуацию оказали затяжные ремонты на российских НПЗ, в том числе в Комсомольске, Уфе и Волгограде.

В то же время возрос экспорт в Африку — до 90 тыс. тонн в мае, что на 90% больше, чем в прошлом году, и на 17% больше, чем в апреле.

Следует обратить внимание на то, что Россия отправляет за границу только 2-4 судна с бензином ежемесячно.

Существует высокая вероятность того, что экспорт вырастет после завершения ремонтов и на фоне ослабления рубля.

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