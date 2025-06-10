Российская экономика столкнулась еще с одной серьезной проблемой

В прошлом месяце страна-агрессорка Россия существенно сократила морской экспорт бензина. Что важно понимать, показатель снизился почти вдвое в годовом исчислении.
Главные тезисы
- Причинами сокращения стали неблагоприятная ценовая конъюнктура, укрепление рубля и затяжные ремонты на российских НПЗ.
- Экспорт бензина в Азию снизился, а рост наблюдается в направлении Африки и Бразилии.
Поставки бензина из России значительно сократились
Центр ценовых индексов (ЦЦИ) обращает внимание на то, что в течение мая РФ экспортировала всего 133 тыс. тонн бензина морем — это на 47% меньше, чем в мае 2024 года.
Кроме того, указано, что это на 63% меньше, чем в апреле.
Одной из главных причин сокращения стало прекращение поставок в Азию из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и укрепления рубля.
Также свое влияние на ситуацию оказали затяжные ремонты на российских НПЗ, в том числе в Комсомольске, Уфе и Волгограде.
Следует обратить внимание на то, что Россия отправляет за границу только 2-4 судна с бензином ежемесячно.
Существует высокая вероятность того, что экспорт вырастет после завершения ремонтов и на фоне ослабления рубля.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-