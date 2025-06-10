Російська економіка зіткнулася ще з однією серйозною проблемою

У минулому місяці країна-агресорка Росія суттєво скоротила морський експорт бензину. Що важливо розуміти, показник знизився майже на вдвічі у річному вимірі.

Постачання бензину з Росії значно скоротилося

Центр цінових індексів (ЦЦІ) звертає увагу на те, що протягом травня РФ експортувала лише 133 тис тонн бензину морем — це на 47% менше, ніж у травні торік 2024 року.

Окрім того, вказано, що це на 63% менше, ніж у квітні.

Однією з головних причин скорочення стало припинення постачання до Азії через несприятливу цінову кон’юнктуру та зміцнення рубля.

Також свій вплив на ситуацію мали затяжні ремонти на російських НПЗ, зокрема у Комсомольську, Уфі та Волгограді. Це стало повпливало на скорочення виробництва бензину на 72 тис тонн.

Водночас зріс експорт до Африки — до 90 тис тонн у травні, що на 90% більше, ніж торік, і на 17% більше, ніж у квітні. За п’ять місяців туди було експортовано 622 тис тонн, що на 3% перевищує показник 2024 року. Другим напрямком стала Бразилія — 41 тис тонн у травні. Поширити

Варто звернути увагу на те, що Росія відправляє за кордон лише 2–4 судна з бензином щомісяця.