Російська економіка зіткнулася ще з однією серйозною проблемою

У минулому місяці країна-агресорка Росія суттєво скоротила морський експорт бензину. Що важливо розуміти, показник знизився майже на вдвічі у річному вимірі.
Головні тези:
- Причинами скорочення стали несприятлива цінова кон'юнктура, зміцнення рубля та затяжні ремонти на російських НПЗ.
- Експорт бензину до Азії зменшився, а зростання спостерігається у напрямку Африки та Бразилії.
Постачання бензину з Росії значно скоротилося
Центр цінових індексів (ЦЦІ) звертає увагу на те, що протягом травня РФ експортувала лише 133 тис тонн бензину морем — це на 47% менше, ніж у травні торік 2024 року.
Окрім того, вказано, що це на 63% менше, ніж у квітні.
Однією з головних причин скорочення стало припинення постачання до Азії через несприятливу цінову кон’юнктуру та зміцнення рубля.
Також свій вплив на ситуацію мали затяжні ремонти на російських НПЗ, зокрема у Комсомольську, Уфі та Волгограді. Це стало повпливало на скорочення виробництва бензину на 72 тис тонн.
Варто звернути увагу на те, що Росія відправляє за кордон лише 2–4 судна з бензином щомісяця.
Існує висока ймовірність того, експорт зросте після завершення ремонтів та на тлі ослаблення рубля.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-