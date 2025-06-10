Росія пошкодила Софійський собор і Одеську кіностудію — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія пошкодила Софійський собор і Одеську кіностудію — фото

Росія нищить культурну спадщину України
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Уночі 9-10 червня країна-агресорка Росія здійснила нову масовану атаку на мирні міста та села України. Вибуховою хвилею було пошкоджено Софійський собор, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також постраждала Одеська кіностудія.

Головні тези:

  • Росія вбиває не лише людей, а й намагається знищити культуру України.
  • На тлі останніх подій президент Зеленський закликав світ до рішучих дій.

Росія нищить культурну спадщину України

З заявою з цього приводу виступив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Фото: facebook.com/mykola.tochytskyi

Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України.

Микола Точицький

Микола Точицький

Міністр культури та стратегічних комунікацій України

Фото: facebook.com/mykola.tochytskyi

Окрім того, Росія не припиняє тероризувати Одесу, людей та культурну спадщину.

Цього разу під удар ворога також потрапила Одеська кіностудія — місце, де народжувалося українське кіно.

Фото: facebook.com/mykola.tochytskyi

Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму «Довженко» — національного проєкту про найвідомішого українського режисера.

Фото: facebook.com/mykola.tochytskyi

Точицький звертає увагу на те, що РФ воює не лише з українськими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього.

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