Росія пошкодила Софійський собор і Одеську кіностудію — фото

Уночі 9-10 червня країна-агресорка Росія здійснила нову масовану атаку на мирні міста та села України. Вибуховою хвилею було пошкоджено Софійський собор, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також постраждала Одеська кіностудія.
Головні тези:
- Росія вбиває не лише людей, а й намагається знищити культуру України.
- На тлі останніх подій президент Зеленський закликав світ до рішучих дій.
Росія нищить культурну спадщину України
З заявою з цього приводу виступив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.
Окрім того, Росія не припиняє тероризувати Одесу, людей та культурну спадщину.
Цього разу під удар ворога також потрапила Одеська кіностудія — місце, де народжувалося українське кіно.
Точицький звертає увагу на те, що РФ воює не лише з українськими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього.
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