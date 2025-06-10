Сили ППО знешкодили 284 цілі під час повітряного нападу РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 червня російські загарбники здійснювали атаку 322-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити більшу частину ворожих цілей.
Головні тези:
- Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях.
Атака РФ на Україну 9-10 червня — що відомо
Ворог здійснював повітряний напад:
315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;
2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. — РФ;
5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. — РФ.
Що важливо розуміти, ключовий напрямок удару — столиця України, місто Київ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
2 балістичні ракети KN-23;
5 крилатих ракет Іскандер-К.
Також відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.
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