Аналітики назвали головну ціль літнього наступу Росії

На переконання більшості західних аналітиків, літній наступ армії РФ на Україну уже розпочався. Однак у диктатора Володимира Путіна не має достатньо сил, що спробувати захопити Суми або Харків. Саме тому, найімовірніше, він зосередиться на іншій меті.

Чого очікувати від РФ під час нового наступу

З заявою з цього приводу виступив співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

За словами останнього, літнє листя забезпечує краще укриття для наступаючих військ, тому ворог намагається прорватися вперед саме зараз.

Журналісти звертають увагу на те, що протягом зими країна-агресорка активно зміцнювала особовий склад, усувала технічні недоліки, а також удосконалювала тактику.

Просто зараз вона буде робити все можливе для нового прориву, хоча й шансів у Росії вкрай мало.

Останні дані вказують на те, що близько 125 000 російських солдатів зосереджені вздовж кордонів Сум і Харкова. Ба більше, загарбники уже встигли захопити кілька сіл.

Однак Кремль знає, що взяти Суми чи Харків — це наразі нереалістична мета.