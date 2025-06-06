Аналітики назвали головну ціль літнього наступу Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики назвали головну ціль літнього наступу Росії

Чого очікувати від РФ під час нового наступу
Джерело:  The Telegraph

На переконання більшості західних аналітиків, літній наступ армії РФ на Україну уже розпочався. Однак у диктатора Володимира Путіна не має достатньо сил, що спробувати захопити Суми або Харків. Саме тому, найімовірніше, він зосередиться на іншій меті.

Головні тези:

  • РФ буде використовувати літне листя для кращого укриття своїх військових.
  • Росія може спрямувати свої операції на відволікання уваги України від головної мети - Донецька.

Чого очікувати від РФ під час нового наступу

З заявою з цього приводу виступив співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

За словами останнього, літнє листя забезпечує краще укриття для наступаючих військ, тому ворог намагається прорватися вперед саме зараз.

Журналісти звертають увагу на те, що протягом зими країна-агресорка активно зміцнювала особовий склад, усувала технічні недоліки, а також удосконалювала тактику.

Просто зараз вона буде робити все можливе для нового прориву, хоча й шансів у Росії вкрай мало.

Останні дані вказують на те, що близько 125 000 російських солдатів зосереджені вздовж кордонів Сум і Харкова. Ба більше, загарбники уже встигли захопити кілька сіл.

Однак Кремль знає, що взяти Суми чи Харків — це наразі нереалістична мета.

У Росії немає достатніх сил на цих фронтах, щоб провести серйозні наступи на великі міста. Замість цього ці операції можуть бути спрямовані на відволікання українських сил від головної мети: Донецька, — вважають аналітики.

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