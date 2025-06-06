Трамп розлютився на Зеленського через "круту" операцію СБУ
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Трамп розлютився на Зеленського через "круту" операцію СБУ

Трамп
Джерело:  The Atlantic

Згідно з даними видання The Atlantic, президент США Дональд Трамп обурений рішенням українського лідера Володимира Зеленського завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. Очільник Білого дому лютує навіть попри те, що вважає спецоперацію СБУ “крутою та потужною”.

Головні тези:

  • Трамп хотів, щоб Зеленський попередив його про операцію “Павутина”.
  • У Білому домі знову замислилися про блокування допомоги Україні.

Чому Трамп розізлився на Зеленського

Як стверджують інсайдери, очільник Білого дому під час приватних бесід із радниками не приховував обурення тим, що Зеленський наважився на таку операцію.

Дональд Трамп нібито хотів би, щоб український лідер з ним порадився чи попросив дозволу.

Ба більше, вказано, що Білий дім накрила хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової і фінансової допомоги Україні.

На тлі останніх подій Трамп навіть назвав Зеленського "гарячою головою", яка, на його переконання, може штовхнути світ до Третьої світової війни.

Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині, — заявив колишній стратег Трампа Стів Беннон.

Що цікаво, очільник Білого дому оцінив операцію СБУ як “круту і потужну”, однак невдоволений тим, що Зеленський, мовляв, виставляв себе напоказ після ударів безпілотників.

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