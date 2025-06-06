"Путін хоче війни". Донька Келлога публічно звернулася до батька з Києва

Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь, але високоточні удари України були завдані у відповідь на невпинні російські атаки на мирне населення і лише після того, як путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більшої війни і всієї України.