"Путін хоче війни". Донька Келлога публічно звернулася до батька з Києва
Категорія
Світ
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"Путін хоче війни". Донька Келлога публічно звернулася до батька з Києва

"Путін хоче війни". Донька Келлога публічно звернулася до батька з Києва
Джерело:  online.ua

Донька посланця президента США Кіта Келлога — Меган Моббс — уже багато років очолює благодійний фонду RT Weatherman Foundation, що допомагає Україні від початку повномасштабної війни. Уночі 6 червня вона стала свідком масованої атаки РФ на Київ, тому вирішила публічно звернутися до свого батька.

Головні тези:

  • Меган Моббс закликає батька та команду президента США не ігнорувати те, що робить Росія.
  • Дізнайтеся про те, як багато донька Келлога зробила для України.

Меган Моббс опублікувала публічний лист до Келлога

Гучна ніч у Києві, тату! В мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру, — зізналася донька Келлога.

Вона звернула увагу посланця Трампа на те, що кілька українських міст зазнали нападів.

Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь, але високоточні удари України були завдані у відповідь на невпинні російські атаки на мирне населення і лише після того, як путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більшої війни і всієї України.

Меган Моббс

Меган Моббс

Глава благодійного фонду RT Weatherman Foundation

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, фонд RT Weatherman Foundation від початку агресії РФ базується на румунсько-українському кордоні.

Він уже доставив понад 10 тисяч піддонів з ліками, медичним приладдям та іншою допомогою більш ніж 70 гуманітарним організаціям та лікарням в Україні.

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