Донька посланця президента США Кіта Келлога — Меган Моббс — уже багато років очолює благодійний фонду RT Weatherman Foundation, що допомагає Україні від початку повномасштабної війни. Уночі 6 червня вона стала свідком масованої атаки РФ на Київ, тому вирішила публічно звернутися до свого батька.
Головні тези:
- Меган Моббс закликає батька та команду президента США не ігнорувати те, що робить Росія.
- Дізнайтеся про те, як багато донька Келлога зробила для України.
Меган Моббс опублікувала публічний лист до Келлога
Вона звернула увагу посланця Трампа на те, що кілька українських міст зазнали нападів.
Що важливо розуміти, фонд RT Weatherman Foundation від початку агресії РФ базується на румунсько-українському кордоні.
Він уже доставив понад 10 тисяч піддонів з ліками, медичним приладдям та іншою допомогою більш ніж 70 гуманітарним організаціям та лікарням в Україні.
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