Троє рятувальників ДСНС загинули у Києві внаслідок атаки РФ

Вранці 6 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко офіційно підтвердив, що у столиці України під час ліквідації наслідків нічних ударів російських загарбників загинуло троє рятувальників ДСНС.

Рятувальники ДСНС загинули, рятуючи життя цивільних

Що важливо розуміти, протягом ночі ракети і російські дрони цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі.

Як зазначив Ігор Клименко, на кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби — ДСНС та поліція.

На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікаря боряться за їхні життя. Ігор Клименко Глава МВС

Окрім того, відомо, що 5 рятувальників постраждали під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

Глава МВС наголосив, що наразі усім надається медична допомога.

Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим, — додав міністр. Поширити

Згідно з останніми даними, загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 — поранені.