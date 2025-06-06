Троє рятувальників ДСНС загинули у Києві внаслідок атаки РФ

Вранці 6 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко офіційно підтвердив, що у столиці України під час ліквідації наслідків нічних ударів російських загарбників загинуло троє рятувальників ДСНС.
Головні тези:
- 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.
- Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 — поранені.
Рятувальники ДСНС загинули, рятуючи життя цивільних
Що важливо розуміти, протягом ночі ракети і російські дрони цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі.
Як зазначив Ігор Клименко, на кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби — ДСНС та поліція.
Окрім того, відомо, що 5 рятувальників постраждали під час гасіння пожежі на Тернопільщині.
Глава МВС наголосив, що наразі усім надається медична допомога.
Згідно з останніми даними, загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 — поранені.
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