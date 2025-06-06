Ілон Маск публічно закликав до імпічменту Трампа

Між президентом США Дональдом Трампом та колишнім членом його команди й мільярдером Ілоном Маском спалахнув гучний конфлікт, за яким нараз спостерігає весь світ. Ба більше, бізнесмен публічно звинуватив американського лідера у тяжких злочинах.

Конфлікт Трампа та Маска — що відомо

За словами президента США, він "розчарувався" в Маску після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон (Big Beautiful Bill) щодо витрат і податків.

Згідно з даними ЗМІ, мільярдер назвав закон "огидною гидотою".

Ілон "виснажився", я попросив його піти, я забрав його EV Mandate, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні (що він знав місяцями, що я збираюся зробити!), і він просто з'їхав з глузду! Дональд Трамп Президент США

На це американський бізнесмен відреагував лаконічно: "Така очевидна брехня. Так сумно."

Після цього Трамп навіть "приплів" до скандалу свого попередника Джо Байдена.

Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, — це припинити державні субсидії та контракти Ілона. Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив! — обурився президент США. Поширити

Згодом Ілон Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна".

Що важливо розуміти, Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.

Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють. Гарного дня, DJT! Ілон Маск Американський мільярдер

Фото: скриншот

На цьому тлі він публічно підтримав заклик до імпічменту Дональда Трампа.