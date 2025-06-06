Ілон Маск публічно закликав до імпічменту Трампа

Між президентом США Дональдом Трампом та колишнім членом його команди й мільярдером Ілоном Маском спалахнув гучний конфлікт, за яким нараз спостерігає весь світ. Ба більше, бізнесмен публічно звинуватив американського лідера у тяжких злочинах.
Головні тези:
- Трамп першим накинувся з критикою на Ілона Маска.
- Останній вирішив не ігнорувати звинувачення й фактично назвав президента США педофілом.
Конфлікт Трампа та Маска — що відомо
За словами президента США, він "розчарувався" в Маску після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон (Big Beautiful Bill) щодо витрат і податків.
Згідно з даними ЗМІ, мільярдер назвав закон "огидною гидотою".
На це американський бізнесмен відреагував лаконічно: "Така очевидна брехня. Так сумно."
Після цього Трамп навіть "приплів" до скандалу свого попередника Джо Байдена.
Згодом Ілон Маск заявив, що ім’я Трампа є в "файлах Епштейна".
Що важливо розуміти, Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.
На цьому тлі він публічно підтримав заклик до імпічменту Дональда Трампа.
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