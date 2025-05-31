Контрадмірал США пропонує Трампу новий варіант захисту України
Категорія
Україна
Дата публікації

Контрадмірал США пропонує Трампу новий варіант захисту України

Контрадмірал США просить Білий дім не зволікати

На переконання контрадмірала ВМС США Майкла Гʼюїта, Сполучені Штати Америки повинні відповідати на російські обстріли енергетичних об’єктів України. Таким чином він закликав команду американського лідера Дональда Трампа ухвалити відповідні рішення.

Головні тези:

  • Енергетичний суверенітет – це вестфальський принцип XXI століття.
  • США мають багато засобів, щоб зупинити агресію Путіна у цій площині.

Контрадмірал США просить Білий дім не зволікати

З потужним закликом Майкл Гʼюїт виступив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.

За словами останнього, вкрай важливо розглядати удари росіян по енергетичних об’єктах через призму економіки та втрат, яких РФ завдає Україні.

Контрадмірал США також нагадав, що енергетичний суверенітет — це вестфальський принцип XXI століття, а не кордони.

І, на мою думку, ми бачимо, як це реалізується у діях Путіна — він атакує енергетичну інфраструктуру України. І в деякому сенсі саме на це ми повинні реагувати, — додав Майкл Гʼюїт.

Він також закликав Трампа та його команду сконцентруватися на роботі з економічним потенціалом українсько-американських відносин.

А коли ми дійдемо до миру, я хотів би бачити економічну взаємозалежність між Америкою та Україною, бо саме так зберігається відданість Америки. Це не про боротьбу з Путіним, це про економічну цінність наших двох країн, — наголосив Гʼюїт.

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