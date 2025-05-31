Контрадмірал США пропонує Трампу новий варіант захисту України

На переконання контрадмірала ВМС США Майкла Гʼюїта, Сполучені Штати Америки повинні відповідати на російські обстріли енергетичних об’єктів України. Таким чином він закликав команду американського лідера Дональда Трампа ухвалити відповідні рішення.
Головні тези:
- Енергетичний суверенітет – це вестфальський принцип XXI століття.
- США мають багато засобів, щоб зупинити агресію Путіна у цій площині.
Контрадмірал США просить Білий дім не зволікати
З потужним закликом Майкл Гʼюїт виступив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.
За словами останнього, вкрай важливо розглядати удари росіян по енергетичних об’єктах через призму економіки та втрат, яких РФ завдає Україні.
Контрадмірал США також нагадав, що енергетичний суверенітет — це вестфальський принцип XXI століття, а не кордони.
Він також закликав Трампа та його команду сконцентруватися на роботі з економічним потенціалом українсько-американських відносин.
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