Путін вирішив вдарити по росіянам "цифровим рублем"

Головне управління розвідки України дізналося, що російський диктатор Володимир Путін наказав Центральному банку РФ впровадити так званий “цифровий рубль”. Що важливо розуміти, йдеться про створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти.

Для чого Путіну “цифровий рубль”

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, з початку наступного року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в “цифрових рублях”.

Де-факто Кремль тотально контролюватиме обіг віртуального рубля — відстежуватиме кожну операцію.

Витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів, — повідомляє ГУР. Поширити

Ба більше, влада РФ матиме змогу без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.

Воєнна розвідка України звертає увагу на те, що витрачати соціальні виплати громадяни РФ зможуть лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

Створення та впровадження “цифрового рубля” потенційно може спричинити появу системи “поведінкової лояльності” — доступ до грошей і свобода ними розпоряджатись будуть залежати від політичної або соціальної “надійності” громадянина. Поширити

Що важливо розуміти, “цифровий рубль” — новий проєкт Путіна, націлений на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України.