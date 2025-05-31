Путін вирішив вдарити по росіянам "цифровим рублем"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін вирішив вдарити по росіянам "цифровим рублем"

ГУР
Путін

Головне управління розвідки України дізналося, що російський диктатор Володимир Путін наказав Центральному банку РФ впровадити так званий “цифровий рубль”. Що важливо розуміти, йдеться про створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти.

Головні тези:

  • Путін вирішив значно посилити контроль над населенням РФ.
  • Впровадження “цифрового рубля” потенційно може спричинити появу системи “поведінкової лояльності” у Росії.

Для чого Путіну “цифровий рубль”

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, з початку наступного року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в “цифрових рублях”.

Де-факто Кремль тотально контролюватиме обіг віртуального рубля — відстежуватиме кожну операцію.

Витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів, — повідомляє ГУР.

Ба більше, влада РФ матиме змогу без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.

Воєнна розвідка України звертає увагу на те, що витрачати соціальні виплати громадяни РФ зможуть лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

Створення та впровадження “цифрового рубля” потенційно може спричинити появу системи “поведінкової лояльності” — доступ до грошей і свобода ними розпоряджатись будуть залежати від політичної або соціальної “надійності” громадянина.

Що важливо розуміти, “цифровий рубль” — новий проєкт Путіна, націлений на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна оцінили ймовірність переговорів з Трампом і Зеленським
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський заявив про різку зміну ситуацію на Сумщині та Запоріжжі
Генштаб ЗСУ
Що насправді відбувається на фронті
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Китай накинувся на Макрона через його позицію щодо України
Макрон потрапив під шквал критики з боку Китаю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?