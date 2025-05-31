Офіційний Пекін публічно розкритикував як "подвійні стандарти" намагання французького лідера Еммануєля Макрона пов'язати оборону України з необхідністю захисту Тайваню від китайського вторгнення.
Головні тези:
- Китаю не сподобалося, що Макрон говорить правду про загарбницькі плани КНР.
- Однак Пекін не приховує, що розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію.
Макрон потрапив під шквал критики з боку Китаю
Під час нової промови про ризики розколу між КНР та США президент Франції поцікавився:
Після цього влада Китаю на офіційному рівні поскаржилася, що порівняння питання Тайваню з питанням України є "неприйнятним".
Попри те, що у заяві дипвідомства не згадується безпосередньо Макрон, однак вона супроводжується світлиною, на якій він виступає на заході.
Що важливо розуміти, нещодавно Пекін вже відправляв міністрів оборони та інших високопоставлених військових чиновників на щорічну зустріч, яка завершується в неділю, але цього року відправив відносно невелику делегацію військових академіків.
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