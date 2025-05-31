Офіційний Пекін публічно розкритикував як "подвійні стандарти" намагання французького лідера Еммануєля Макрона пов'язати оборону України з необхідністю захисту Тайваню від китайського вторгнення.

Макрон потрапив під шквал критики з боку Китаю

Під час нової промови про ризики розколу між КНР та США президент Франції поцікавився:

Якщо Росії буде дозволено безперешкодно захопити будь-яку частину України, то що тоді може статися на Тайвані? Еммануель Макрон Президент Франції

Після цього влада Китаю на офіційному рівні поскаржилася, що порівняння питання Тайваню з питанням України є "неприйнятним".

Ці два питання різні за своєю природою і зовсім не можна порівнювати… Якщо хтось намагається засудити подвійні стандарти за допомогою подвійних стандартів, єдиний результат, який ми можемо отримати, — це все ще подвійні стандарти, — заявили в посольстві КНР. Поширити

Попри те, що у заяві дипвідомства не згадується безпосередньо Макрон, однак вона супроводжується світлиною, на якій він виступає на заході.