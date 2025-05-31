Китай накинувся на Макрона через його позицію щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Китай накинувся на Макрона через його позицію щодо України

Макрон потрапив під шквал критики з боку Китаю
Джерело:  Reuters

Офіційний Пекін публічно розкритикував як "подвійні стандарти" намагання французького лідера Еммануєля Макрона пов'язати оборону України з необхідністю захисту Тайваню від китайського вторгнення.

Головні тези:

  • Китаю не сподобалося, що Макрон говорить правду про загарбницькі плани КНР.
  • Однак Пекін не приховує, що розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію.

Макрон потрапив під шквал критики з боку Китаю

Під час нової промови про ризики розколу між КНР та США президент Франції поцікавився:

Якщо Росії буде дозволено безперешкодно захопити будь-яку частину України, то що тоді може статися на Тайвані?

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Після цього влада Китаю на офіційному рівні поскаржилася, що порівняння питання Тайваню з питанням України є "неприйнятним".

Ці два питання різні за своєю природою і зовсім не можна порівнювати… Якщо хтось намагається засудити подвійні стандарти за допомогою подвійних стандартів, єдиний результат, який ми можемо отримати, — це все ще подвійні стандарти, — заявили в посольстві КНР.

Попри те, що у заяві дипвідомства не згадується безпосередньо Макрон, однак вона супроводжується світлиною, на якій він виступає на заході.

Що важливо розуміти, нещодавно Пекін вже відправляв міністрів оборони та інших високопоставлених військових чиновників на щорічну зустріч, яка завершується в неділю, але цього року відправив відносно невелику делегацію військових академіків.

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