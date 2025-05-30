Taurus для України. Про що домовилися Зеленський і Мерц

Глава держави Володимир Зеленський дав зрозуміти, що переговори з німецьким лідером Фрідріхом Мерцом щодо постачання Україні ракет Taurus тривають, однак це питання більше не обговорюється в публічній площині.
Головні тези:
- Мерц не відкидає можливості постачання ЗСУ крилатих ракет.
- Німецькі політики активно висловлюють підтримку постачанню Україні ракет Taurus.
Переговори щодо Taurus також засекречені
Журналісти попросили у президента прокоментувати потенційні постачання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет.
Глава держави також наголосив, що всі дискусії відбуваються конфіденційно і за лаштунками.
Канцлер ФРН дав зрозуміти, що не відкидає варіант постачання крилатих ракет ЗСУ.
За словами Фрідріха Мерца, це наразі "в межах можливого".
Що також важливо розуміти, у минулому німецький лідер публічно підтримував постачанні крилатих ракет Taurus до України.
Після приходу до влади Мерц неочікувано для всіх наказав обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Києву.
Німецькі політики дедалі частіше закликають передати Україні Taurus.
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