Taurus для України. Про що домовилися Зеленський і Мерц
Категорія
Україна
Дата публікації

Taurus для України. Про що домовилися Зеленський і Мерц

Переговори щодо Taurus також засекречені
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Джерело:  RTL

Глава держави Володимир Зеленський дав зрозуміти, що переговори з німецьким лідером Фрідріхом Мерцом щодо постачання Україні ракет Taurus тривають, однак це питання більше не обговорюється в публічній площині.

Головні тези:

  • Мерц не відкидає можливості постачання ЗСУ крилатих ракет.
  • Німецькі політики активно висловлюють підтримку постачанню Україні ракет Taurus.

Переговори щодо Taurus також засекречені

Журналісти попросили у президента прокоментувати потенційні постачання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет.

Ми працюємо в цьому напрямку, — відповів Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що всі дискусії відбуваються конфіденційно і за лаштунками.

Є певні теми, щодо яких ми з канцлером Мерцом домовилися не обговорювати їх публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся обіцянки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Канцлер ФРН дав зрозуміти, що не відкидає варіант постачання крилатих ракет ЗСУ.

За словами Фрідріха Мерца, це наразі "в межах можливого".

Що також важливо розуміти, у минулому німецький лідер публічно підтримував постачанні крилатих ракет Taurus до України.

Після приходу до влади Мерц неочікувано для всіх наказав обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Києву.

Німецькі політики дедалі частіше закликають передати Україні Taurus.

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