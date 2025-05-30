Taurus для України. Про що домовилися Зеленський і Мерц

Глава держави Володимир Зеленський дав зрозуміти, що переговори з німецьким лідером Фрідріхом Мерцом щодо постачання Україні ракет Taurus тривають, однак це питання більше не обговорюється в публічній площині.

Переговори щодо Taurus також засекречені

Журналісти попросили у президента прокоментувати потенційні постачання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет.

Ми працюємо в цьому напрямку, — відповів Володимир Зеленський. Поширити

Глава держави також наголосив, що всі дискусії відбуваються конфіденційно і за лаштунками.

Є певні теми, щодо яких ми з канцлером Мерцом домовилися не обговорювати їх публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся обіцянки. Володимир Зеленський Президент України

Канцлер ФРН дав зрозуміти, що не відкидає варіант постачання крилатих ракет ЗСУ.

За словами Фрідріха Мерца, це наразі "в межах можливого".

Що також важливо розуміти, у минулому німецький лідер публічно підтримував постачанні крилатих ракет Taurus до України.

Після приходу до влади Мерц неочікувано для всіх наказав обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Києву.

Німецькі політики дедалі частіше закликають передати Україні Taurus.