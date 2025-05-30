Taurus для Украины. О чем договорились Зеленский и Мерц
Категория
Украина
Дата публикации

Taurus для Украины. О чем договорились Зеленский и Мерц

Переговоры по Taurus также засекречены
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Источник:  RTL

Глава государства Владимир Зеленский дал понять, что переговоры с немецким лидером Фридрихом Мерцем по поставкам Украине ракет Taurus продолжаются, однако этот вопрос больше не обсуждается в публичной плоскости.

Главные тезисы

  • Мерц не исключает возможности поставки ВСУ крылатых ракет.
  • Немецкие политики активно выражают поддержку поставке Украине ракет Taurus.

Переговоры по Taurus также засекречены

Журналисты попросили у президента прокомментировать потенциальные поставки Украине немецких дальнобойных крылатых ракет.

Мы работаем в этом направлении, — ответил Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что все дискуссии проходят конфиденциально и за кулисами.

Есть определенные темы, которые мы с канцлером Мерцом договорились не обсуждать публично. Я пообещал ему это и придерживаюсь обещания.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Канцлер ФРГ дал понять, что не исключает вариант поставки крылатых ракет ВСУ.

По словам Фридриха Мерца, это сейчас "в пределах возможного".

Что также важно понимать, в прошлом немецкий лидер публично поддерживал поставки крылатых ракет Taurus в Украину.

После прихода к власти Мерц неожиданно для всех приказал ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения он будет поставлять Украине.

Немецкие политики все чаще призывают передать Украине Taurus.

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