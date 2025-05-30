Taurus для Украины. О чем договорились Зеленский и Мерц

Глава государства Владимир Зеленский дал понять, что переговоры с немецким лидером Фридрихом Мерцем по поставкам Украине ракет Taurus продолжаются, однако этот вопрос больше не обсуждается в публичной плоскости.
Главные тезисы
- Мерц не исключает возможности поставки ВСУ крылатых ракет.
- Немецкие политики активно выражают поддержку поставке Украине ракет Taurus.
Переговоры по Taurus также засекречены
Журналисты попросили у президента прокомментировать потенциальные поставки Украине немецких дальнобойных крылатых ракет.
Глава государства также подчеркнул, что все дискуссии проходят конфиденциально и за кулисами.
Канцлер ФРГ дал понять, что не исключает вариант поставки крылатых ракет ВСУ.
По словам Фридриха Мерца, это сейчас "в пределах возможного".
Что также важно понимать, в прошлом немецкий лидер публично поддерживал поставки крылатых ракет Taurus в Украину.
После прихода к власти Мерц неожиданно для всех приказал ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения он будет поставлять Украине.
Немецкие политики все чаще призывают передать Украине Taurus.
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