США поставили Путину ультиматум касательно завершения войны

Команда президента США Дональда Трампа настроена окончательно выйти из процесса мирного урегулирования, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины. С таким предупреждением выступил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности.

США требуют от Путина конкретных решений

По словам Келли, официальный Вашингтон готов к конструктивным переговорам по завершению войны РФ против Украины.

Несмотря на это, затягивание времени и нежелание, которые демонстрирует Кремль, могут привести к резкому изменению позиции со стороны Штатов.

Если РФ примет ошибочное решение продолжать катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий для прекращения этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей, — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН. Поделиться

Как отметил Джон Келли, Белый дом просто признает отказ Путина сотрудничать с США для достижения желаемого результата.

Он также добавил, что Штаты поддержат мирный процесс, но только при условии честного диалога.