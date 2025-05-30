США поставили Путину ультиматум касательно завершения войны

Команда президента США Дональда Трампа настроена окончательно выйти из процесса мирного урегулирования, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины. С таким предупреждением выступил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности.
Главные тезисы
- Штаты не готовы вечно терпеть манипуляции со стороны России.
- США поддержат мирный процесс только при условии честного диалога с Москвой и Киевом.
США требуют от Путина конкретных решений
По словам Келли, официальный Вашингтон готов к конструктивным переговорам по завершению войны РФ против Украины.
Несмотря на это, затягивание времени и нежелание, которые демонстрирует Кремль, могут привести к резкому изменению позиции со стороны Штатов.
Как отметил Джон Келли, Белый дом просто признает отказ Путина сотрудничать с США для достижения желаемого результата.
Он также добавил, что Штаты поддержат мирный процесс, но только при условии честного диалога.
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