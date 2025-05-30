США поставили Путину ультиматум касательно завершения войны
Категория
Политика
Дата публикации

США поставили Путину ультиматум касательно завершения войны

США требуют от Путина конкретных решений
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Источник:  Интерфакс-Украина

Команда президента США Дональда Трампа настроена окончательно выйти из процесса мирного урегулирования, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну против Украины. С таким предупреждением выступил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности.

Главные тезисы

  • Штаты не готовы вечно терпеть манипуляции со стороны России.
  • США поддержат мирный процесс только при условии честного диалога с Москвой и Киевом.

США требуют от Путина конкретных решений

По словам Келли, официальный Вашингтон готов к конструктивным переговорам по завершению войны РФ против Украины.

Несмотря на это, затягивание времени и нежелание, которые демонстрирует Кремль, могут привести к резкому изменению позиции со стороны Штатов.

Если РФ примет ошибочное решение продолжать катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий для прекращения этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей, — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН.

Как отметил Джон Келли, Белый дом просто признает отказ Путина сотрудничать с США для достижения желаемого результата.

Он также добавил, что Штаты поддержат мирный процесс, но только при условии честного диалога.

Мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно, сказал Келли.

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