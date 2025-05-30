США поставили Путіну ультиматум щодо завершення війни

Команда президента США Дональда Трампа налаштована остаточно вийти з процесу мирного врегулювання, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить війну проти України. З таким попередженням виступив виконуючий обов’язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки.

США вимагають від Путіна конкретних рішень

За словами Келлі, офіційний Вашингтон готовий до конструктивних переговорів щодо завершення війни РФ проти України.

Попри це, затягування часу та небажання, які демонструє Кремль, можуть призвести до різкої зміни позиції з боку Штатів.

Якщо РФ ухвалить хибне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів, — наголосив виконуючий обов’язки заступника постійного представника США при ООН. Поширити

Як зазначив Джон Келлі, Білий дім просто визнає відмову Путіна співпрацювати зі США для досягнення бажаного результату.

Він також додав, що Штати підтримають мирний процес, але лише за умови чесного діалогу.