США поставили Путіну ультиматум щодо завершення війни

Команда президента США Дональда Трампа налаштована остаточно вийти з процесу мирного врегулювання, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить війну проти України. З таким попередженням виступив виконуючий обов’язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки.
Головні тези:
- Штати не готові вічно терпіти маніпуляції з боку Росії.
- США підтримають мирний процес лише за умови чесного діалогу з Москвою та Києвом.
США вимагають від Путіна конкретних рішень
За словами Келлі, офіційний Вашингтон готовий до конструктивних переговорів щодо завершення війни РФ проти України.
Попри це, затягування часу та небажання, які демонструє Кремль, можуть призвести до різкої зміни позиції з боку Штатів.
Як зазначив Джон Келлі, Білий дім просто визнає відмову Путіна співпрацювати зі США для досягнення бажаного результату.
Він також додав, що Штати підтримають мирний процес, але лише за умови чесного діалогу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-