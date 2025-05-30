Одещина й Харківщина потрапили під удари Росії — багато постраждалих

Російські загарбники продовжують терор більшості регіонів України. Так, станом на ранок 30 травня в Харківській області відомо про щонайменше 13 постраждалих. На Одещині ворог знищив відділення Нової Пошти.
Головні тези:
- На Одещині минулося без загиблих та постраждалих.
- У Харкові пошкоджено тролейбусне депо та 33 багатоквартирних будинків.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Під удари ворога потрапило тролейбусне депо в Слобідському районі Харкова.
Пошкоджено 18 тролейбусів, 33 житлові будинки, постраждали двоє працівників підприємства.
Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, противник атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади.
Згідно з останніми даними, відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.
Також вказано, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка.
Що відомо про ситуацію на Одещині
В Одеській області через атаку російських дронів почалася пожежа. Також було зруйноване відділення Нової Пошти, пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі.
Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії ліквідували пожежу на площі 300 м кв.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Від ДСНС залучали 2 одиниці техніки та 8 рятувальників , від НГУ — 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу.
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