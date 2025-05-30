Одещина й Харківщина потрапили під удари Росії — багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Одещина й Харківщина потрапили під удари Росії — багато постраждалих

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Що відомо про ситуацію на Харківщині

Російські загарбники продовжують терор більшості регіонів України. Так, станом на ранок 30 травня в Харківській області відомо про щонайменше 13 постраждалих. На Одещині ворог знищив відділення Нової Пошти.

Головні тези:

  • На Одещині минулося без загиблих та постраждалих.
  • У Харкові пошкоджено тролейбусне депо та 33 багатоквартирних будинків.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Під удари ворога потрапило тролейбусне депо в Слобідському районі Харкова.

Пошкоджено 18 тролейбусів, 33 житлові будинки, постраждали двоє працівників підприємства.

Більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту — саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, противник атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади.

Згідно з останніми даними, відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.

Також вказано, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка.

Ще двоє людей звернулися по допомогу до лікарів у Харкові. Внаслідок сьогоднішньої атаки ворожими БпЛА гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки, — розповів Синєгубов.

Що відомо про ситуацію на Одещині

В Одеській області через атаку російських дронів почалася пожежа. Також було зруйноване відділення Нової Пошти, пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі.

Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії ліквідували пожежу на площі 300 м кв.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Від ДСНС залучали 2 одиниці техніки та 8 рятувальників , від НГУ — 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу.

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