Одещина й Харківщина потрапили під удари Росії — багато постраждалих

Більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту — саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.