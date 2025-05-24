Коли Росія розпочне війну проти НАТО — дані інсайдерів
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Коли Росія розпочне війну проти НАТО — дані інсайдерів

НАТО має готуватися до нападу Росії
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Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними видання The Telegraph, країна-агресорка Росія вкрай активно зміцнює свою армію, а також вдосконалює військову інфраструктуру. У російського диктатора Володимира Путіна є цілком конкретна мета — атакувати НАТО після завершення бойових дій з Україною.

Головні тези:

  • Росія уже відновила Ленінградський військовий округ поруч із кордонами Фінляндії, Естонії та Латвії.
  • Путін не наважиться на нове вторгнення, поки веде війну проти України

НАТО має готуватися до нападу Росії

Журналісти звертають увагу на те, що нове супутникове зображення зафіксувало колони російських наметів, розширення баз і модернізацію арктичних аеродромів уздовж кордону з Фінляндією та Норвегією.

На переконання військових аналітиків, останні дії вказують на те, що Росія активно готується до нового протистояння.

З заявою з цього приводу уже виступив керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі:

Ми бачимо підготовку до майбутнього, коли Росія поверне сили, що воюють в Україні. Але кількість військ на наших кордонах зростатиме.

Не можна ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ відновила Ленінградський військовий округ, який охоплює території біля Фінляндії, Естонії та Латвії.

Окрім того, наголошується, що колишні бригади перетворюються на дивізії чисельністю понад 10 тисяч бійців.

Це продовження військових планів до 2022 року та відповідь на нові геополітичні події, пов’язані зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО, — прокоментував останні дії Росії аналітик Еміль Кастехельмі.

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