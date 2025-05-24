Згідно з даними видання The Telegraph, країна-агресорка Росія вкрай активно зміцнює свою армію, а також вдосконалює військову інфраструктуру. У російського диктатора Володимира Путіна є цілком конкретна мета — атакувати НАТО після завершення бойових дій з Україною.

НАТО має готуватися до нападу Росії

Журналісти звертають увагу на те, що нове супутникове зображення зафіксувало колони російських наметів, розширення баз і модернізацію арктичних аеродромів уздовж кордону з Фінляндією та Норвегією.

На переконання військових аналітиків, останні дії вказують на те, що Росія активно готується до нового протистояння.

З заявою з цього приводу уже виступив керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі:

Ми бачимо підготовку до майбутнього, коли Росія поверне сили, що воюють в Україні. Але кількість військ на наших кордонах зростатиме. Поширити

Не можна ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ відновила Ленінградський військовий округ, який охоплює території біля Фінляндії, Естонії та Латвії.

Окрім того, наголошується, що колишні бригади перетворюються на дивізії чисельністю понад 10 тисяч бійців.