18-й пакет санкцій проти Росії. Що замислив Євросоюз

Як вдалося дізнатися журналістам, наразі офіційний Брюссель розглядає сценарії відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Окрім того, також активно обговорюється зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах нового пакету санкцій.
Головні тези:
- ЄС налаштований ще більше скоротити доходи Росії і обмежити її доступ до технологій.
- Станом на сьогодні обмеження на російську нафту становить 60 доларів, а для зниження ціни знадобиться підтримка США.
Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може бути набагато жорсткішим
Анонімні джерела ЗМІ стверджують, що Європейська комісія уже проводить активні перемовини з країнами-членами ЄС з цього приводу.
Наразі у центрі уваги — план відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.
Окрім того, також обговорюється зниження цінової стелі на російську нафту до близько 45 доларів і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" на тлі спроб Росії та США відродити цей проєкт.
Що також важливо розуміти, станом на сьогодні обмеження на російську нафту становить 60 доларів.
За словами експертів, для зниження ціни буде потрібна підтримка США.
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