У команді Трампа назріває розкол через нові санкції проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

У команді Трампа назріває розкол через нові санкції проти РФ

Позиція Білого дому щодо антиросійських санкцій неоднозначна
Джерело:  online.ua

Згідно з даними видання New Lines Magazine, шеф американської дипломатії Марко Рубіо добивається введення нових санкцій проти Росії через те, що вона не хоче зупиняти війну проти України. Однак президент США поки блокує цю ініціативу.

Головні тези:

  • Рубіо наполягає на посиленні санкційного тиску на Росію.
  • Однак він не може піти проти президента США Дональда Трампа.

Позиція Білого дому щодо антиросійських санкцій неоднозначна

Як вдалося дізнатися New Lines Magazine, кілька днів тому глава Держдепу США виступив перед Комітетом Сенату з міжнародних відносин, який він раніше очолював.

Коли у Марка Рубіо поцікавилися щодо поступок адміністрації Трампа Росії, він відповів, що санкції Штатів не були скасовані, а американська зброя та розвідувальні дані продовжують надходити до України.

За словами одного з інсайдерів, шеф американської дипломатії виступає за посилення санкційного тиску на РФ.

Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про санкції. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроєкт (про нові санкції щодо Росії сенатора Ліндсі — ред.) Грема, оскільки він має більшість у Сенаті, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою, — заявило анонімне джерело.

Попри це, глава Держдепу США обмежений у своїх діях, оскільки американський лідер Дональд Трамп не хоче вводити санкції проти РФ.

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