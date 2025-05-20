У Трампа розробили план повернення біженців в Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

У Трампа розробили план повернення біженців в Україну

Трамп
Read in English
Джерело:  The Washington Post

Згідно з даними The Washington Post, команда президента США Дональда Трампа планує витратити до 250 млн дол, виділених на іноземну допомогу, для фінансування добровільного повернення біженців з різних країн додому, зокрема – в Україну.

Головні тези:

  • Близько 200 тисяч українців та 500 тисяч гаїтян можуть скористатися програмою добровільного повернення.
  • За це біженці мають можливість отримати 1000 доларів.

Що замислила адміністрація Трампа

Новий план Білого дому націлений на використання до 250 млн дол, які мали бути спрямовані на закордонну допомогу.

Однак їх мають намір витратити на процес повернення мігрантів із України та Гаїті, які втекли до США через ситуацію на батьківщині.

Що важливо розуміти, команда експрезидента США Джо Байдена надала українцям і гаїтянам тимчасовий захист (TPS), що дозволяє залишатися в США, якщо повернення додому небезпечне.

Згідно з даними журналістів, станом на сьогодні понад 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян можуть підпадати під програму добровільного повернення.

Ця пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, була розроблена до оголошення 5 травня Міністерством внутрішньої безпеки (DHS), за яким мігранти, які добровільно погодяться повернутися до своїх країн, зможуть отримати від уряду США 1000 доларів.

Експерти звертають увагу на те, що новий план Білого дому є незвичним, оскільки охоплює людей, які втекли з одних із найбільш небезпечних місць у світі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль проводить спецоперацію Doppelganger — що важливо знати
ГУР
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Заїжджена платівка". У Литві висміяли переговори Трампа та Путіна
Шакалієне присоромила Трампа та Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Вони були шоковані". Як у Європі відреагували на переговори Трампа та Путіна
Лідери Європи не очікували такого розвитку подій

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?