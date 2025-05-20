У Трампа розробили план повернення біженців в Україну

Згідно з даними The Washington Post, команда президента США Дональда Трампа планує витратити до 250 млн дол, виділених на іноземну допомогу, для фінансування добровільного повернення біженців з різних країн додому, зокрема – в Україну.

Що замислила адміністрація Трампа

Новий план Білого дому націлений на використання до 250 млн дол, які мали бути спрямовані на закордонну допомогу.

Однак їх мають намір витратити на процес повернення мігрантів із України та Гаїті, які втекли до США через ситуацію на батьківщині.

Що важливо розуміти, команда експрезидента США Джо Байдена надала українцям і гаїтянам тимчасовий захист (TPS), що дозволяє залишатися в США, якщо повернення додому небезпечне.

Згідно з даними журналістів, станом на сьогодні понад 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян можуть підпадати під програму добровільного повернення.

Ця пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, була розроблена до оголошення 5 травня Міністерством внутрішньої безпеки (DHS), за яким мігранти, які добровільно погодяться повернутися до своїх країн, зможуть отримати від уряду США 1000 доларів. Поширити

Експерти звертають увагу на те, що новий план Білого дому є незвичним, оскільки охоплює людей, які втекли з одних із найбільш небезпечних місць у світі.