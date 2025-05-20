"Заїжджена платівка". У Литві висміяли переговори Трампа та Путіна

Очільниця Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне публічно відреагувала на телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. За її словами, результати цієї бесіди нагадують "заїжджену платівку".

Шакалієне присоромила Трампа та Путіна

Глава Міноборони Литви звернула увагу на те, що такі результати переговорів уже були й раніше.

На її переконання, значні зміни у процесі завершення війни РФ проти України досі не відбулися.

Мені здається, що результат перемовин трохи нагадує заїжджену платівку, бо ми вже мали дуже схожу ситуацію і під час попередніх перемовин. Коли самі переговори оцінюються дуже позитивно і здебільшого викликають певні сподівання, що одразу після цих перемовин відбудуться суттєві зміни. Як ми пам'ятаємо з минулого досвіду, їх не було. Довіле Шакалієне Глава Міноборони Литви

Вона також наголосила, що після цього і сам американський лідер був розчарований.

Ба більше, він навіть визнав, що злився на російського диктатора.

Але після нової бесіди з Путіним він знову говорить про позитивні результати.

Зараз ми знову маємо переговори, які оцінюються дуже позитивно. Тільки я не думаю, що результат буде іншим, оскільки наразі Путін продовжує свої дії в Україні, — додала Довіле Шакалієне. Поширити

На переконання міністерки, така ситуація навіть вигідна нелегітимному главі Кремля.