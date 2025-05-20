"Заїжджена платівка". У Литві висміяли переговори Трампа та Путіна

Очільниця Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне публічно відреагувала на телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. За її словами, результати цієї бесіди нагадують "заїжджену платівку".
Головні тези:
- Міністерка вказує на відсутність суттєвих змін після переговорів Путіна та Трампа.
- Ситуація, що склалася наразі, максимально вигідна російському диктатору.
Шакалієне присоромила Трампа та Путіна
Глава Міноборони Литви звернула увагу на те, що такі результати переговорів уже були й раніше.
На її переконання, значні зміни у процесі завершення війни РФ проти України досі не відбулися.
Вона також наголосила, що після цього і сам американський лідер був розчарований.
Ба більше, він навіть визнав, що злився на російського диктатора.
Але після нової бесіди з Путіним він знову говорить про позитивні результати.
На переконання міністерки, така ситуація навіть вигідна нелегітимному главі Кремля.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-