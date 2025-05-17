Путін вигадав нову умову для зустрічі зі Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленський, однак лише у разі "досягнення певних домовленостей делегацій".
Головні тези:
- Кремль стверджує, що незабаром надасть Україні перелік умов для припинення вогню.
- Росії, мовляв, принципово, хто саме з боку Києва буде підписувати документи з угодами.
У Кремлі продовжують затягувати процес завершення війни
З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За словами останнього, офіційна Москва підготує і передасть Україні "перелік умов для припинення вогню".
Представник російського диктатора також додав, що для Кремля принципово, хто саме від Києва буде підписувати документи в разі досягнення домовленостей делегацій РФ і України".
Дмитро Пєсков наголосив, що про будь-яку зміну складу делегації Росії на переговорах з Україною "не йдеться".
За словами глави Міноборони України Рустема Умєрова, під час зустрічі обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.
Речник МЗС України Георгій Тихий офіційно підтвердив, що "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними".
Попри це, він відмовився розкривати, які саме.
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