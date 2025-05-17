Путін вигадав нову умову для зустрічі зі Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленський, однак лише у разі "досягнення певних домовленостей делегацій".

У Кремлі продовжують затягувати процес завершення війни

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами останнього, офіційна Москва підготує і передасть Україні "перелік умов для припинення вогню".

У першу чергу потрібно виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включаючи обмін полоненими 1 000 на 1 000. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Представник російського диктатора також додав, що для Кремля принципово, хто саме від Києва буде підписувати документи в разі досягнення домовленостей делегацій РФ і України".

Дмитро Пєсков наголосив, що про будь-яку зміну складу делегації Росії на переговорах з Україною "не йдеться".

За словами глави Міноборони України Рустема Умєрова, під час зустрічі обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Речник МЗС України Георгій Тихий офіційно підтвердив, що "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними".

Попри це, він відмовився розкривати, які саме.