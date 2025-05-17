Франція заявила про зміну підходу ЄС щодо допомоги Україні

Європа почила "приділяти багато часу плануванню подальших дій в Україні", що свідчить про якісну зміну підходу у відносинах офіційних Брюсселю та Києва. З такою заявою виступив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Франція помітила позитивну динаміку з боку ЄС

За словами Себастьяна Лекорню, Європа повинна зробити все можливе, щоб посилити українську армію в середній та довгостроковій перспективі.

Він також наголосив, що це вкрай важливо зробити особливо на тлі цинічних заяв Кремля про “необхідність демілітаризації" України.

Очевидно, що існує велика невизначеність щодо того, чи погодиться Росія на припинення вогню. Але водночас ми добре розуміємо, що необхідно утримувати позиції сили та відповідати за них, — додав міністр збройних сил Франції. Поширити

Себастьян Лекорню також закликав сформувати чіткий план допомоги та посилення армії України в довгостроковій перспективі.

На переконання французького міністра, такий підхід вимагає мобілізації всіх можливих фінансових інструментів, насамперед об’єднання зусиль не лише на рівні країн, а й із залученням можливостей Євросоюзу.