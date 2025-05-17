Франция заявила об изменении подхода ЕС к помощи Украине

Европа стала "уделять много времени планированию дальнейших действий в Украине", что свидетельствует о качественном изменении подхода в отношениях официальных Брюсселя и Киева. С таким заявлением выступил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Франция заметила положительную динамику со стороны ЕС

По словам Себастьяна Лекорню, Европа должна сделать все возможное, чтобы усилить украинскую армию в средней и долгосрочной перспективе.

Он также подчеркнул, что это крайне важно сделать особенно на фоне циничных заявлений Кремля о необходимости демилитаризации Украины.

Очевидно, что существует большая неопределенность, согласится ли Россия на прекращение огня. Но, в то же время, мы хорошо понимаем, что необходимо удерживать позиции силы и отвечать за них, — добавил министр вооруженных сил Франции. Поделиться

Себастьян Лекорню также призвал сформировать четкий план помощи и усиления армии Украины в долгосрочной перспективе.

По мнению французского министра, такой подход требует мобилизации всех возможных финансовых инструментов, прежде всего, объединения усилий не только на уровне стран, но и с привлечением возможностей Евросоюза.