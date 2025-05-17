Франция заявила об изменении подхода ЕС к помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Франция заявила об изменении подхода ЕС к помощи Украине

Франция заметила положительную динамику со стороны ЕС
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Источник:  Укринформ

Европа стала "уделять много времени планированию дальнейших действий в Украине", что свидетельствует о качественном изменении подхода в отношениях официальных Брюсселя и Киева. С таким заявлением выступил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Главные тезисы

  • Себастьян Лекорня призвал разработать четкий план помощи и усиления армии Украины.
  • По его мнению, это важно сделать на фоне новых требований со стороны России.

Франция заметила положительную динамику со стороны ЕС

По словам Себастьяна Лекорню, Европа должна сделать все возможное, чтобы усилить украинскую армию в средней и долгосрочной перспективе.

Он также подчеркнул, что это крайне важно сделать особенно на фоне циничных заявлений Кремля о необходимости демилитаризации Украины.

Очевидно, что существует большая неопределенность, согласится ли Россия на прекращение огня. Но, в то же время, мы хорошо понимаем, что необходимо удерживать позиции силы и отвечать за них, — добавил министр вооруженных сил Франции.

Себастьян Лекорню также призвал сформировать четкий план помощи и усиления армии Украины в долгосрочной перспективе.

По мнению французского министра, такой подход требует мобилизации всех возможных финансовых инструментов, прежде всего, объединения усилий не только на уровне стран, но и с привлечением возможностей Евросоюза.

Поэтому для нас важно не только продолжать помогать Украине в краткосрочной перспективе, но и делать это в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — подчеркнул он.

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