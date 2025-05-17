Франция заявила об изменении подхода ЕС к помощи Украине

Европа стала "уделять много времени планированию дальнейших действий в Украине", что свидетельствует о качественном изменении подхода в отношениях официальных Брюсселя и Киева. С таким заявлением выступил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.
Главные тезисы
- Себастьян Лекорня призвал разработать четкий план помощи и усиления армии Украины.
- По его мнению, это важно сделать на фоне новых требований со стороны России.
Франция заметила положительную динамику со стороны ЕС
По словам Себастьяна Лекорню, Европа должна сделать все возможное, чтобы усилить украинскую армию в средней и долгосрочной перспективе.
Он также подчеркнул, что это крайне важно сделать особенно на фоне циничных заявлений Кремля о необходимости демилитаризации Украины.
Себастьян Лекорню также призвал сформировать четкий план помощи и усиления армии Украины в долгосрочной перспективе.
По мнению французского министра, такой подход требует мобилизации всех возможных финансовых инструментов, прежде всего, объединения усилий не только на уровне стран, но и с привлечением возможностей Евросоюза.
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