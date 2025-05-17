Инсайдеры раскрыли ультиматумы России на переговорах в Стамбуле

Как удалось узнать Bloomberg от своих анонимных источников, во время закрытой встречи в Стамбуле 16 мая делегация РФ выдвинула ряд неприемлемых требований к Украине, после выполнения которых Москва якобы готова прекратить огонь.

Россия не прекращает шантаж Украины

По словам инсайдеров журналистов, команда российского диктатора Владимира Путина требует, чтобы Украина:

закрепила нейтральный статус, без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории;

официально отказалась от требований репараций от России;

признала аннексию Крыма и четырех регионов, даже несмотря на то, что российские войска не контролируют их полностью.

Делегация РФ также начала утверждать, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей и передаст их под контроль России.

На этом фоне официальная Москва не постеснялась потребовать международного признания всех пяти регионов как части своих территорий.