Инсайдеры раскрыли ультиматумы России на переговорах в Стамбуле
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Инсайдеры раскрыли ультиматумы России на переговорах в Стамбуле

Россия не прекращает шантаж Украины
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать Bloomberg от своих анонимных источников, во время закрытой встречи в Стамбуле 16 мая делегация РФ выдвинула ряд неприемлемых требований к Украине, после выполнения которых Москва якобы готова прекратить огонь.

Главные тезисы

  • Москва требует от Украины закрепить свой нейтральный статус, признать аннексию Крыма и отдать под контроль России еще 4 области.
  • Делегация РФ угрожает, что страна-агрессорка готова воевать "вечно".

Россия не прекращает шантаж Украины

По словам инсайдеров журналистов, команда российского диктатора Владимира Путина требует, чтобы Украина:

  • закрепила нейтральный статус, без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории;

  • официально отказалась от требований репараций от России;

  • признала аннексию Крыма и четырех регионов, даже несмотря на то, что российские войска не контролируют их полностью.

Делегация РФ также начала утверждать, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей и передаст их под контроль России.

На этом фоне официальная Москва не постеснялась потребовать международного признания всех пяти регионов как части своих территорий.

Следует также отметить, что во время переговоров в Стамбуле она пыталась запугать делегацию Украины тем, что готова воевать "вечно".

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