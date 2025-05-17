"Это уничтожит Россию". Трамп анонсировал свои следующие шаги

По словам американского лидера Дональда Трампа, он готов ввести мощные вторичные санкции против страны-агрессорки России, если она все-таки не захочет заканчивать войну против Украины.

Трамп раскрыл часть своего плана

По мнению главы Белого дома, завершить захватническую войну России против Украины по силам только одному человеку — ему.

Не может быть встречи без меня, потому что, по-моему, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения. Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, в случае провала дипломатических усилий он готов прибегнуть к радикальному усилению экономического давления на Россию.

В первую очередь, речь идет о введении санкции на нефть и против тех, кто ее покупает. Как известно, именно такую идею недавно предложил сенатор Линдси Грэм.

Трамп подчеркнул, что это крайняя мера, однако она может к ней прибегнуть.