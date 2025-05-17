"Это уничтожит Россию". Трамп анонсировал свои следующие шаги
Категория
Экономика
Дата публикации

"Это уничтожит Россию". Трамп анонсировал свои следующие шаги

Трамп раскрыл часть своего плана
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Источник:  Fox News

По словам американского лидера Дональда Трампа, он готов ввести мощные вторичные санкции против страны-агрессорки России, если она все-таки не захочет заканчивать войну против Украины.

Главные тезисы

  • Усиление экономического давления на РФ может стать следующим шагом американского президента.
  • Трамп считает, что такой шаг может уничтожить Россию.

Трамп раскрыл часть своего плана

По мнению главы Белого дома, завершить захватническую войну России против Украины по силам только одному человеку — ему.

Не может быть встречи без меня, потому что, по-моему, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, в случае провала дипломатических усилий он готов прибегнуть к радикальному усилению экономического давления на Россию.

В первую очередь, речь идет о введении санкции на нефть и против тех, кто ее покупает. Как известно, именно такую идею недавно предложил сенатор Линдси Грэм.

Трамп подчеркнул, что это крайняя мера, однако она может к ней прибегнуть.

Я использую это, если потребуется. Но я не хотел бы. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это уничтожит Россию, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть невысокие. Это изменит ситуацию, — считает президент США.

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