Армия РФ атаковала автобус в Сумской области — много погибших и раненых

17 мая в Сумской области российские захватчики атаковали рейсовый автобус. Это произошло вблизи города Белополье. Согласно последним данным, девять человек погибли, четверо ранены.
Главные тезисы
- Национальная полиция Украины документирует последствия обстрелов и обещает привлечь всех виновных россиян к ответственности.
- Ситуация в Сумской области свидетельствует о необходимости международного осуждения таких военных преступлений и поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.
Что известно об атаке РФ на Сумщину
О ситуации в области рассказал глава Сумской облгосадминистрации Олег Григоров.
По его словам, враг в очередной раз нанес удар по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры.
Чуть позже он сообщил о восьми погибших и пятерых раненых.
Согласно данным Национальной полиции Украины, в результате российского удара погибли девять человек, еще четверо получили ранения.
Национальная полиция Украины отмечает, что каждый виновный будет найден и притянут к ответственности.
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