Армия РФ атаковала автобус в Сумской области — много погибших и раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала автобус в Сумской области — много погибших и раненых

Что известно об атаке РФ на Сумщину
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Источник:  online.ua

17 мая в Сумской области российские захватчики атаковали рейсовый автобус. Это произошло вблизи города Белополье. Согласно последним данным, девять человек погибли, четверо ранены.

Главные тезисы

  • Национальная полиция Украины документирует последствия обстрелов и обещает привлечь всех виновных россиян к ответственности.
  • Ситуация в Сумской области свидетельствует о необходимости международного осуждения таких военных преступлений и поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Что известно об атаке РФ на Сумщину

О ситуации в области рассказал глава Сумской облгосадминистрации Олег Григоров.

По его словам, враг в очередной раз нанес удар по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры.

На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы.

Чуть позже он сообщил о восьми погибших и пятерых раненых.

Согласно данным Национальной полиции Украины, в результате российского удара погибли девять человек, еще четверо получили ранения.

Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов, собирают доказательства, фиксируют каждый след.

Национальная полиция Украины отмечает, что каждый виновный будет найден и притянут к ответственности.

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