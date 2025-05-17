Армия РФ атаковала автобус в Сумской области — много погибших и раненых

17 мая в Сумской области российские захватчики атаковали рейсовый автобус. Это произошло вблизи города Белополье. Согласно последним данным, девять человек погибли, четверо ранены.

Что известно об атаке РФ на Сумщину

О ситуации в области рассказал глава Сумской облгосадминистрации Олег Григоров.

По его словам, враг в очередной раз нанес удар по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры.

На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Поделиться

Чуть позже он сообщил о восьми погибших и пятерых раненых.

Согласно данным Национальной полиции Украины, в результате российского удара погибли девять человек, еще четверо получили ранения.

Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов, собирают доказательства, фиксируют каждый след. Поделиться

Национальная полиция Украины отмечает, что каждый виновный будет найден и притянут к ответственности.