Франция отправляет в Украину все оружие производства 2025 года — Макрон
Категория
Мир
Дата публикации

Франция отправляет в Украину все оружие производства 2025 года — Макрон

Макрон
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Источник:  online.ua

Франция продолжает оказывать Украине военную помощь. В частности, украинским защитникам отправляют все оружие, произведенное в 2025 году.

Главные тезисы

  • Президент Франции Макрон подчеркнул активную поддержку и утроенное производство оружия для Украины.
  • Франция не ограничивается только поставкой оружия, но также вовлечена в поддержку украинского военного потенциала.
  • Франция отправляет в Украину легкие танки, ракеты и истребители, усиливая защиту украинского неба от российских атак.

Франция утроила производство оружия

Об этом в интервью TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон, комментируя военную помощь Украине, подчеркнул, что испытывает огромное уважение и восхищение к украинскому народу, солдатам и руководству. Но в то же время модель французской армии не рассчитана на конфликты высокой интенсивности на суше.

Поэтому мы отдали все, что имели. Более того, мы начали производить гораздо больше и значительно быстрее. Это та же "экономика военного времени".

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По его словам, Франция не может передать Украине то, чего нет, и то, что необходимо для ее безопасности.

Макрон напомнил, что его страна передала Украине большое количество снарядов и самоходные артиллерийские установки Caesar, которые украинская армия сочла очень эффективными.

Мы не только передали все, что могли, мы утроили производство. И в этом году все, что мы производим, отправляется в Украину. Мы даже вернули пушки, которые раньше были проданы другим странам, чтобы передать их Украине.

Он уточнил, что некоторые страны в контексте военной помощи Украине были ограничены политическими соображениями, но это не касается Франции.

Напомним, что Франция с начала полномасштабной войны помогает Украине оружием. В частности, Париж уже передал украинским воинам свои легкие танки AMX-10RC, дальнобойные ракеты SCALP и другое важное вооружение.

Не так давно Украина получила от Франции истребители Mirage 2000. Это усилило защиту украинского неба от российских воздушных атак.

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