Франция отправляет в Украину все оружие производства 2025 года — Макрон

Франция продолжает оказывать Украине военную помощь. В частности, украинским защитникам отправляют все оружие, произведенное в 2025 году.
Главные тезисы
- Президент Франции Макрон подчеркнул активную поддержку и утроенное производство оружия для Украины.
- Франция не ограничивается только поставкой оружия, но также вовлечена в поддержку украинского военного потенциала.
- Франция отправляет в Украину легкие танки, ракеты и истребители, усиливая защиту украинского неба от российских атак.
Франция утроила производство оружия
Об этом в интервью TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон, комментируя военную помощь Украине, подчеркнул, что испытывает огромное уважение и восхищение к украинскому народу, солдатам и руководству. Но в то же время модель французской армии не рассчитана на конфликты высокой интенсивности на суше.
По его словам, Франция не может передать Украине то, чего нет, и то, что необходимо для ее безопасности.
Макрон напомнил, что его страна передала Украине большое количество снарядов и самоходные артиллерийские установки Caesar, которые украинская армия сочла очень эффективными.
Он уточнил, что некоторые страны в контексте военной помощи Украине были ограничены политическими соображениями, но это не касается Франции.
Напомним, что Франция с начала полномасштабной войны помогает Украине оружием. В частности, Париж уже передал украинским воинам свои легкие танки AMX-10RC, дальнобойные ракеты SCALP и другое важное вооружение.
Не так давно Украина получила от Франции истребители Mirage 2000. Это усилило защиту украинского неба от российских воздушных атак.
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