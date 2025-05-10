Макрон озвучил самую главную гарантию безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что усиление украинской армии и поддержка ВСУ со стороны союзников является первой гарантией безопасности для Украины.

Франция готова усиливать мощь ВСУ

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи «Коалиции желающих».

В первую очередь идет выстройка нескольких уровней гарантий. И первый среди них — эшелон обороны, то есть сама украинская армия для того, чтобы она сама была элементом сдерживания. Все страны-коалиции подключились к обсуждению. Эммануэль Макрон Президент Франции

По его словам, следующий уровень — это силы сдерживания, которые французский лидер назвал «перестраховочными».

Это второй рубеж. Мы сейчас продолжаем на уровне военных обсуждений, какой смысл мы вкладываем в это развертывание. Поделиться

Он не стал говорить о деталях до того, как будет получен ответ России на предложение о перемирии.