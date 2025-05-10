Макрон озвучил самую главную гарантию безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что усиление украинской армии и поддержка ВСУ со стороны союзников является первой гарантией безопасности для Украины.
Главные тезисы
- Усиление украинской армии и поддержка ВСУ союзниками считается главной гарантией безопасности для Украины.
- Эммануэль Макрон подчеркнул важность выстраивания нескольких уровней гарантий, начиная с эшелона обороны.
- Франция готова усиливать мощь ВСУ и рассматривает вопрос сил сдерживания как важный элемент безопасности.
Франция готова усиливать мощь ВСУ
Об этом Макрон сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи «Коалиции желающих».
По его словам, следующий уровень — это силы сдерживания, которые французский лидер назвал «перестраховочными».
Он не стал говорить о деталях до того, как будет получен ответ России на предложение о перемирии.
Могу ли я вам сегодня дать окончательный ответ? Нет. Потому что все наше, так сказать, видение завтрашнего дня будет зависеть от ответа, который будет дан на наш сегодняшний призыв к немедленному прекращению огня.
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