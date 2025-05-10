Макрон раскрыл 3 главные темы встречи лидеров Европы в Киеве

Утром 10 мая французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев. Президент Франции наконец-то назвал ключевые цели этого визита.
Главные тезисы
- Макрон напомнил о важности мира, начинающегося с прекращения огня.
- Суверенитет Украины и гарантии безопасности играют ключевую роль в дипломатических переговорах.
Встреча лидеров Европы в Киеве — первые подробности
По словам Макрона, после возвращения в Киев его первые мысли — об украинском народе и его необычайном мужестве.
Он также раскрыл три ключевые темы, которые будут в центре внимания этой дипломатической миссии.
Первое — это мир, который начинается с полного и безоговорочного прекращения огня.
По словам французского лидера, если Путин продолжит блокировать прогресс, Евросоюз существенно усилит давление на Россию в тесной координации с США.
Второе — это суверенитет.
По убеждению Макрона, мирные соглашения, которые будут подписаны, должны обеспечить безопасность Украины.
Третье — это будущее.
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