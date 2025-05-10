Макрон раскрыл 3 главные темы встречи лидеров Европы в Киеве
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Макрон раскрыл 3 главные темы встречи лидеров Европы в Киеве

Встреча лидеров Европы в Киеве — первые подробности
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Источник:  online.ua

Утром 10 мая французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев. Президент Франции наконец-то назвал ключевые цели этого визита.

Главные тезисы

  • Макрон напомнил о важности мира, начинающегося с прекращения огня.
  • Суверенитет Украины и гарантии безопасности играют ключевую роль в дипломатических переговорах.

Встреча лидеров Европы в Киеве — первые подробности

По словам Макрона, после возвращения в Киев его первые мысли — об украинском народе и его необычайном мужестве.

Он также раскрыл три ключевые темы, которые будут в центре внимания этой дипломатической миссии.

Первое — это мир, который начинается с полного и безоговорочного прекращения огня.

Это предложение, которое мы выдвигаем вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия же медлит, выдвигает условия, играет на время и продолжает свою войну агрессии, — заявил Макрон

По словам французского лидера, если Путин продолжит блокировать прогресс, Евросоюз существенно усилит давление на Россию в тесной координации с США.

Второе — это суверенитет.

По убеждению Макрона, мирные соглашения, которые будут подписаны, должны обеспечить безопасность Украины.

Третье — это будущее.

Украина борется за свой народ, но также европейскую идею, в которую мы верим. Свободная, сильная, преуспевающая и европейская Украина — вот наш горизонт, — добавил президент Франции.

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