Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев — известна причина
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Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев — известна причина

Что известно о визите европейских лидеров в Украину
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Источник:  Суспільне

Французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в столицу Украины. В Киеве они намерены принять участие в "коалиции желающих".

Главные тезисы

  • Макрон, Стармер, Мерц и Туск в очередной раз продемонстрировали, что готовы бороться за победу Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский акцентирует внимание на необходимости сотрудничества и укрепления безопасности в регионе.

Что известно о визите европейских лидеров в Украину

Согласно данным украинских журналистов, главных союзников Киева в войне против России встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава ОПУ Андрей Ермак.

Кроме того, также присутствовал глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал встречу "Коалиции желающих". Это произошло во время выступления на саммите стран JEF.

Глава государства подчеркнул, что эта коалиция должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить безопасность.

В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами "коалиции желающих" — впереди серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить безопасность в соответствии с нашим общим видением. Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы — это поможет усилить всю существующую архитектуру безопасности. Завтра — встречи, — заявил Владимир Зеленский.

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