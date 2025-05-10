Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев — известна причина

В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами "коалиции желающих" — впереди серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить безопасность в соответствии с нашим общим видением. Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы — это поможет усилить всю существующую архитектуру безопасности. Завтра — встречи, — заявил Владимир Зеленский.