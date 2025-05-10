Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не поддерживает предложение о 30-дневном прекращении огня, пока союзники Киева не остановят поставки вооружения Украине.
Главные тезисы
- Путинский режим не скрывает, что не хочет останавливать войну.
- Спикер Кремля заявил о "невозможности" выполнения инициативы перемирия, пока российские войска продолжают "уверенно" наступать на фронте.
Кремль продолжает придумывать новые требования
Как утверждает Песков, нелегитимный глава Кремля якобы поддержал предложение 30-дневного перемирия, однако вновь придумал новую причину, которая "мешает" России придерживаться ее.
Спикер Кремля добавил, что Москва считает реализацию этой инициативы невозможной, пока "на фронтах российские войска наступают и делают это достаточно уверенно".
Также он цинично добавил, что на период перемирия следует остановить поставки западного вооружения в Украину.
Кроме того, представитель Путина беззастенчиво соврал, что российский диктатор якобы "делает все возможное, чтобы решить проблему мирным и дипломатическим путем".
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