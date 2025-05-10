Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не поддерживает предложение о 30-дневном прекращении огня, пока союзники Киева не остановят поставки вооружения Украине.

Кремль продолжает придумывать новые требования

Как утверждает Песков, нелегитимный глава Кремля якобы поддержал предложение 30-дневного перемирия, однако вновь придумал новую причину, которая "мешает" России придерживаться ее.

Спикер Кремля добавил, что Москва считает реализацию этой инициативы невозможной, пока "на фронтах российские войска наступают и делают это достаточно уверенно".

Также он цинично добавил, что на период перемирия следует остановить поставки западного вооружения в Украину.

Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество? — заявил Песков Поделиться

Кроме того, представитель Путина беззастенчиво соврал, что российский диктатор якобы "делает все возможное, чтобы решить проблему мирным и дипломатическим путем".