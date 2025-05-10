Кремль выдвинул циничное требование для начала 30-дневного перемирия
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Политика
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Кремль выдвинул циничное требование для начала 30-дневного перемирия

Кремль продолжает придумывать новые требования
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не поддерживает предложение о 30-дневном прекращении огня, пока союзники Киева не остановят поставки вооружения Украине.

Главные тезисы

  • Путинский режим не скрывает, что не хочет останавливать войну.
  • Спикер Кремля заявил о "невозможности" выполнения инициативы перемирия, пока российские войска продолжают "уверенно" наступать на фронте.

Кремль продолжает придумывать новые требования

Как утверждает Песков, нелегитимный глава Кремля якобы поддержал предложение 30-дневного перемирия, однако вновь придумал новую причину, которая "мешает" России придерживаться ее.

Спикер Кремля добавил, что Москва считает реализацию этой инициативы невозможной, пока "на фронтах российские войска наступают и делают это достаточно уверенно".

Также он цинично добавил, что на период перемирия следует остановить поставки западного вооружения в Украину.

Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество? — заявил Песков

Кроме того, представитель Путина беззастенчиво соврал, что российский диктатор якобы "делает все возможное, чтобы решить проблему мирным и дипломатическим путем".

Но из-за отсутствия мирных и дипломатических средств Москва вынуждена продолжать военную операцию, — цинично заявил Песков.

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