2025 год может стать катастрофическим для армии РФ

Разведка Министерства обороны Великобритании озвучила прогноз, что армия России в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.
Главные тезисы
- Путин не жалеет о жизни своих людей ради минимальных продвижений на фронте.
- Потери российских сил в апреле 2025 года остаются в среднем меньше очень высоких ежедневных показателей конца 2024-го.
Армия РФ теряет все больше живой силы и оружия
По словам британских разведчиков, они обратили внимание на тенденцию резкого роста количества потерь российских захватчиков в войне против Украины в текущем году.
Минобороны Великобритании оценивает общие потери страны-агрессорки с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году около 950 тысяч погибших и раненых.
Что важно понимать, за первые 4 месяца 2025 года Россия — по оценкам Лондона — потеряла примерно 160 тысяч своих солдат.
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