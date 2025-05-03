2025 год может стать катастрофическим для армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

2025 год может стать катастрофическим для армии РФ

Минобороны Британии
Армия РФ теряет все больше живой силы и оружия
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Разведка Министерства обороны Великобритании озвучила прогноз, что армия России в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Путин не жалеет о жизни своих людей ради минимальных продвижений на фронте.
  • Потери российских сил в апреле 2025 года остаются в среднем меньше очень высоких ежедневных показателей конца 2024-го.

Армия РФ теряет все больше живой силы и оружия

По словам британских разведчиков, они обратили внимание на тенденцию резкого роста количества потерь российских захватчиков в войне против Украины в текущем году.

Минобороны Великобритании оценивает общие потери страны-агрессорки с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году около 950 тысяч погибших и раненых.

Что важно понимать, за первые 4 месяца 2025 года Россия — по оценкам Лондона — потеряла примерно 160 тысяч своих солдат.

Если такие потери сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь, прогнозирует британская разведка.

Нельзя также игнорировать тот факт, что страна-агрессорка Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине, — заключает разведывательное сообщество Минобороны Британии.

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