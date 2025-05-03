2025 год может стать катастрофическим для армии РФ

Разведка Министерства обороны Великобритании озвучила прогноз, что армия России в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

Армия РФ теряет все больше живой силы и оружия

По словам британских разведчиков, они обратили внимание на тенденцию резкого роста количества потерь российских захватчиков в войне против Украины в текущем году.

Минобороны Великобритании оценивает общие потери страны-агрессорки с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году около 950 тысяч погибших и раненых.

Что важно понимать, за первые 4 месяца 2025 года Россия — по оценкам Лондона — потеряла примерно 160 тысяч своих солдат.

Если такие потери сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь, прогнозирует британская разведка. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - May 03 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1NRXWtr84k #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7k1UIZ8AAO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2025