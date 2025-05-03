"Жестко ошибся". Как Путин поплатится за игры с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин переоценил свои умения манипулировать другими мировыми лидерами Президент США Дональд Трамп уже начал открывать глаза и готов дать отпор Кремлю.
Главные тезисы
- Стратегия Трампа направлена на отворот России от Китая из-за смягчения отношений с Кремлем.
- Однако в последнее время президент США начал менять курс относительно РФ.
Путин снова переиграл сам себя
Ральф Гофф отметил, что довольно долго стратегия Трампа заключалась в том, чтобы смягчить разговор и заискиваться к Путину.
По словам экс-главы ЦРУ, Путин — как бывший офицер разведки — может и дальше пытаться манипулировать Трампом.
Однако российский диктатор не сможет долго игнорировать тот факт, что уже "жестоко ошибся" по поводу Трампа и игр с ним.
Ни для кого не секрет, что президент США уже начал менять курс относительно России.
Он также предупредил, что к концу лета вся линия фронта по сути станет "зоной смерти" протяженностью 20-50 км.
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