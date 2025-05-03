"Жестко ошибся". Как Путин поплатится за игры с Трампом
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"Жестко ошибся". Как Путин поплатится за игры с Трампом

Путин снова переиграл сам себя
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Источник:  The Times

Российский диктатор Владимир Путин переоценил свои умения манипулировать другими мировыми лидерами Президент США Дональд Трамп уже начал открывать глаза и готов дать отпор Кремлю.

Главные тезисы

  • Стратегия Трампа направлена на отворот России от Китая из-за смягчения отношений с Кремлем.
  • Однако в последнее время президент США начал менять курс относительно РФ.

Путин снова переиграл сам себя

Ральф Гофф отметил, что довольно долго стратегия Трампа заключалась в том, чтобы смягчить разговор и заискиваться к Путину.

Главная цель президента США — оттянуть Россию от Китая.

По словам экс-главы ЦРУ, Путин — как бывший офицер разведки — может и дальше пытаться манипулировать Трампом.

Однако российский диктатор не сможет долго игнорировать тот факт, что уже "жестоко ошибся" по поводу Трампа и игр с ним.

Ни для кого не секрет, что президент США уже начал менять курс относительно России.

В конце концов, Путин покажет, в чем проблема, а проблема в Москве, а не в Киеве, — объяснил Гофф.

Он также предупредил, что к концу лета вся линия фронта по сути станет "зоной смерти" протяженностью 20-50 км.

Это будет зона, где невозможно двигаться, потому что в воздухе находится так много беспилотников, а на земле — роботов, датчиков и мин.

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